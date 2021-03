Ensalada draculina

¡Ah!, Vlad el Empalador (Vlad Tepes, para los amigos), más conocido popularmente como Vlad Drácula (Hijo del dragón, en rumano antiguo, pues a día de hoy se traduciría como Hijo del diablo)... ese príncipe valaco que tanto pavor inspiró en su día, entre las gentes temerosas de Dios (o mejor dicho, de Alá), por sus brutales actos de crueldad y su sádicos métodos de ajusticiamiento; pero a la vez considerado un héroe nacional en Transilvania por su encarnizada lucha contra los turcos otomanos los cuales, tras haberse hecho con el inexpugnable bastión de Constantinopla (a base de bombardas y petardazos), amenazaban con subyugar al mundo Cristiano Occidental a mediados del siglo XV... si no fuese porque antes habrían de vérselas, en su paso por los Cárpatos, con un caballero cristiano de la Orden del Dragón.

De facto, la brutalidad y el fanatismo de los jenízaros otomanos (cristianos raptados de niños y reconvertidos al Islam a la fuerza) sólo hubo de verse superada por “el señor empalador”, tal y como llamaban los jenízaros a Vlad, ¡figúrense! Que se lo pregunten a su archienemigo Mehmed el cual, marchando en una ocasión al frente de su vasto ejército hacia Transilvania, al encuentro de Vlad, y ya cerca de sus feudos, cayó súbitamente enfermo -cof, cof- y tuvo que delegar en sus lugartenientes para regresar al campamento-base aquejado de fuertes fiebres y vómitos: quizás la nube de moscas y el hedor de miles de cadáveres en descomposición empalados en estacas (algunos enteros, otros descuartizados), a modo de advertencia, tuvo algo que ver con la repentina indisposición del sultán.

Si es que Drácula no se andaba con chiquitas. Cuenta la leyenda eslava que, años antes del referido suceso y estando Vlad como soberano de Valaquia, se le presentaron en palacio unos mensajeros turcos para exigirle pleitesía y tributo con respecto “a su gran señor, el todopoderoso sultán otomano, Mehmed II”. Tras preguntarles Vlad porqué no se habían retirado los turbantes ante su presencia, los emisarios respondieron que, sin querer ofender a nadie, tal era su costumbre; a lo cual Drácula les respondió que, “Sea, pues”... clavándoles sendos clavos en el cráneo, para que no pudieran quitárselos. Cabe suponer que las negociaciones habían fracasado.

Aunque las historias eslavas, alemanas u otomanas sobre el despotismo de Vlad lo convirtieron a su muerte en el gobernante rumano más archiconocido en la Europa del XVI (y posteriores), fue mucho después, tras la publicación en 1897 de la novela Drácula -del escritor inglés Bram Stoker- lo que puso en íntima conexión al príncipe valaco con el vampirismo. Paradójicamente, lo que parecía desconocer Stoker, visto lo cual, era que tanto poetas como pintores rumanos del siglo XVIII y XIX justificaban los actos de Vlad por la crueldad de esos tiempos, siendo estos abyectos métodos la única forma de hacer frente al despotismo de la nobleza local y a la impiedad de los musulmanes; tanto es así que en uno de esos poemas épicos -ensalzando la figura de Vlad- aparece éste combatiendo a los boyardos, los otomanos y los strigoi (vampiros, en lenguas rumanas) frente a un ejército de ángeles y gitanos.

Por todo ello hoy, y para todas esas gentes temerosas de Dios (pero que a la vez quieran cuidar su tipito), os presento la ensalada Strigoi (o Draculina), la única que puede hacer frente a los vampiros dada su potencia concentrada en ajo, cebolla, pepinillos, rabanitos rojos y rúcula, todos y cada uno de ellos botánicos ricos en azufre que, como bien es sabido, ahuyenta a los seres demoníacos chupadores de sangre, a la vez que aleja el cáncer y prolonga la vida (esto último, real y constatado).

La florida base de la ensalada strigoi es aportada por la rúcula, originaria de la región mediterránea. Se trata de una crucífera y, por tanto, de una verdura de hoja rica en azufre; ello le aporta ambas características idiosincrásicas: su sabor ligeramente amargo y una protección excelente contra el cáncer; al parecer, inhibe la enzima histona desacetilasa, involucrada en progresión de las células malignas. Es rica en vitamina C, K, fólico y calcio. También aporta ácido lipoico, un reconocido antioxidante que reduce los niveles de glucosa en sangre y mejora la afinidad a la insulina. No es de extrañar que la rúcula se halle entre el Top de los mejores alimentos en el llamado “índice ANDI” (índice de densidad de nutrientes agregado), por tooodos los nutrientes que aporta en tan parcas calorías.

Los demás complementos vegetales aportan asimismo, todos ellos y cada uno de ellos, una ración “extra” de azufre: los dientes de ajo (macerado), las finas lascas de cebolla, los pepinillos y los rabanitos rojos (que también son de la familia de las crucíferas, como la rúcula), harán retroceder a los servidores del mal hasta las puertas mismas del Averno. El aporte generoso de azufre hará que, además, la piel y las faneras (pelo, uñas) crezcan sanas, jóvenes, lustrosas.

Presentación de la ensalada strigoi: para que haga efecto anti-vampírico, la presentación es importante o al menos, a efectos ilustrativos. La rúcula emula a los tupidos bosques de los Cárpatos, donde Vlad era dueño y señor a la hora de sembrar el terror; los dientes de ajo maceraditos deben empalarse en estacas (palillos) como sello distintivo “de la Casa Tepes”, mientras que las lascas de cebolla y los pepinillos emulan los miembros cercenados de los enemigos, toda vez que los rabanitos son las cabezas decapitadas... Por último: todas las ensaladas (incluida ésta) deberían idealmente comerse al mediodía, ¡no por la noche!, pues cuando se pone el sol las ensaladas son mucho más susceptibles a generar gases -PREEET- y a provocar acidez y dispepsia (empacho); esto ocurre porque por la noche, los alimentos crudos se asimilan peor que a mediodía. En cualquier caso no se olvide, antes de degustar la ensalada, de rezar en alto lo siguiente: Dumnezeu sá te aibá-n pazá (que Dios te proteja, en rumano).