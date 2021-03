14-M, un año después

HACE un año que vivimos con mascarilla, que sonreímos con la mirada y tenemos prohibidos los besos. No nos tocamos y todo resulta más frío. Es lo que tiene la distancia, que nos está cambiando, y mucho. Parece mentira, cierto, llevamos un año inmersos en esta pesadilla que no parece tener fin. Algunos venimos de sufrir las reacciones a la primera dosis de la vacuna, pero queda mucho camino que recorrer.

El miedo sigue estando presente y a las puertas de una atípica Semana Santa, aunque puedan decirnos que han mejorado los datos, se debate el cierre de las comunidades autónomas. Lo veo de lo más acertado. Por favor, no permitamos que se repita lo vivido en Navidad, que no venga una cuarta ola.

Algunos, desde los inicios de la pandemia, aunque nos tachasen entonces de pesimistas, vimos rápidamente lo que se avecinaba cuando este horror comenzaba en la lejana China, espacio de evasión en los versos de modernistas como Rubén Darío, al que ahora pocos planean viajar. ¿Puede que con el origen del COVID-19 en el país asiático el gusto por lo oriental se esté desdibujando?

Desde que ha abierto de nuevo la hostelería y coincidiendo con dos fines de semana con altísimas temperaturas para esta época del año, parece que la sociedad ha olvidado por completo lo que estamos viviendo. Se sigue actuando de forma irresponsable, desconociendo el significado de palabras como pandemia, empatía y solidaridad.

Solo pido que visiten el diccionario de la RAE. Las terrazas están hasta los topes y la gente fuma por la calle sin ninguna consideración hacia los viandantes. Parece que comer por la calle es ahora una primera necesidad, todo sea por bajarse la mascarilla y llevarla de pajarita o en el codo. Helados, chocolatinas, bocadillos o pasteles. Es lo de menos. El caso es olvidar el tapabocas.

Parece que ya se nos han olvidado también las cifras. Los muertos (rondan los 72.000). Los hospitalizados. Las secuelas que puede dejar el COVID-19. ¿Tenemos tan mala memoria? Yo sigo recordando aquellas primeras imágenes que se emitían por televisión a comienzos de enero de 2020, con escalofriantes instantáneas de lo que se padecía en Wuhan, capital de la provincia de Hubei (China). La gente se moría. La gente estaba aislada. Reclamaban una asistencia que no llegaba.

Después llegó el problema a Italia. Lo sentimos más cerca. El miedo creció. Y en nada llegó para nosotros, los españoles, el fatídico 14 de marzo, día en el que nuestra vida cambió para siempre al declararse el Estado de Alarma. Llegó el confinamiento. Aprendimos el significado de la palabra al vivirla en primera persona. Supimos lo que era la cuarentena. Se suspendieron las clases presenciales y se cancelaron todo tipo de eventos.

El terror invadió hasta nuestros sueños, convirtiendo alguna noche en una verdadera pesadilla. Cantamos a grito pelado el Resistiré desde las ventanas y balcones, saliendo religiosamente a aplaudir a los sanitarios a las ocho de la tarde. Todo un ritual, dándoles un minuto de gloria por su esfuerzo. Casi tenemos tatuado el lema de Quédate en casa.

Ahora preocupan las nuevas variantes, por lo que hay que seguir apostando por la investigación. Ha empezado el proceso de vacunación pero hasta administrarla al 70 % de la población no se conseguirá la inmunidad de grupo. Las mascarillas no son una opción, son una necesidad. Aunque estemos vacunados, hay que seguir tomando todas las precauciones para no transmitir el virus a todos aquellos que todavía no están protegidos. Hay quienes parecen no entenderlo.