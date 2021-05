17-M, ir polo rego

FIXÉRASE costume, pola sua tan infecunda como teimuda repetición, que o Día das Letras Galegas discorrera no medio da consabida liorta entre os poderes públicos e os autoproclamados gardiáns das esencias da cultura patria, enguedellados entrámbolos dous en dilucidar se eran os galgos da pasividade administrativa ou os podengos das urxencias imposibles os que perpetuaban a situación dun idioma asoballado e incapaz de valerse de seu.

Alleos a eses desencontros, as xentes do común –”o pobo é que mais ordena”– ían construindo a grande meda da dignificación do propio gran a gran, mollo a mollo, adentrandose o idioma de vagar, paseniña pero eficazmente, non fogar e non laborar, nas aulas e nas oficinas, no lecer e no negocio; mesmo no lento camiñar da oficialidade pese as agarrotadas esixencias normativizadoras e léxicos deleigados, tan pouco doados de entender para unha sociedade non alfabetizada na lingua propia –grande eiva que aínda segue a facer tantos estragos dende ou purismo dos requintados de academia–.

Mesmo por iso, mais que recrearse nunha irresoluble lea que haberá de continuar indefinidamente –como rendible estratexia dos muñidores do común– non está de mais ir dando esas pequenas pegadas que axudarán a acadar a normalización real e efectiva da lingua.

Ou actúal secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, privilexiado coñecedor por experimentar a pé de rúa e dende o ámbito do local, da veciñanza, o que implica a aposta pola dignificación do idioma, sabe ben da importancia deses pequenos pasos que compre ir dando, dende a tolerancia cos intolerantes –que mesmo tivo que sufrir públicamente nalgunha ocasión de parte dos “féridos e duros”– á sementeira de ilusión nos mais cativos; dende o artellamento de medidas que favorezan a presenza da nosa lingua nos eidos mais dispares a propiciar ou seu coñecemento mais alá desta fisterra europea.

Agora propón centrar a mirada e os esforzos en dous fitos principais: A iniciación na vida adulta dos mozos e “afacernos a falar en galego coas máquinas”.

Se, en efecto, é esa iniciación á actividade profesional determinante na adopción de modos e costumes que haberán de perpetuarse ao longo da vida –non laboral, nas amizades, non ecónomico ou na parella e na familia–, que se faga dende unha consciente aposta polo galego supón garantir a sua pervivencia en canto que necesaria e útil ferramenta.

Do mesmo xeito, e dado que é dende a mocidade por onde a lingua terá que se perpetuar –biolóxica e estratéxicamente– resulta imprescindible que os que teñen nas máquinas boa parte dás suas ocupacións e distraccións atopen nelas esa mesma ferramenta útil que permita interactuar na lingua propia. Para este cronista, que sexan antes as máquinas as que falen galego con nós –e dende o propio léxico, traducións automáticas, películas dobradas, asistentes de voz, sistemas de recoñecementos da fala ata o lecer hai un infindo camiño por encher– .

Para acadar este último obxetivo, a Xunta anuncia o ambicioso proxecto Nós, que supoñerá un investimento inicial de 15,5 millóns de euros e unha mobilización de máis de 45 millóns de euros privados.

É un acertado xeito de ir polo rego do que a sociedade precisa e un non menos eficaz modo de deixar á que alguén chamou “ clerecía cultural succionadora” non seu propio labirinto.