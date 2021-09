50 anos da Assemblea de Catalunya

Que Cataluña levou (e leva) outro ritmo verbo doutras terras do Estado español quedou evidenciado cando hai cincuenta anos se fundou de maneira efectiva a Assemblea de Catalunya. Por iniciativa da Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, constituída en 1967 por diversos partidos catalanistas tanto de dereita coma de esquerda.

A intención á hora de formar este organismo era agrupar da forma máis ampla posible a oposición á ditadura franquista en Cataluña, non limitándoa aos partidos políticos. Para reunir os asistentes previstos era preciso contar cun espazo grande e a única institución que daquela podía ofertalos era a Igrexa católica. Un primeiro intento tivo lugar a comezos de 1971 na parroquia de Crist Rei, do barrio barcelonés de La Sagrera, pero tivo que ser abortado. No segundo intento, o 7 de novembro, na parroquia de Sant Agustí, no Raval, xa foi posible a constitución do organismo.

Daquela xa asistiron representantes de practicamente todos os partidos de oposición, desde a dereita catalanista á extrema esquerda (tanto de ámbito estatal como independentista), dos sindicatos (especialmente Comisións Obreiras) e de diversos colectivos sociais e culturais. A título persoal, diversos persoeiros vinculados a movementos profesionais e cívicos que posteriormente participaron de maneira “oficial”, como foi o caso dalgúns colexios profesionais. Boa parte dos seus participantes estiveron uns anos despois na primeira liña política (Jordi Pujol, Joan Raventós, Josep Benet, Antoni Gutiérrez). E a partir deste organismo, constituíronse asembleas democráticas en comarcas, vilas e barrios.

Os puntos programáticos da Assemblea de Catalunya foron liberdade, amnistía, estatuto de autonomía e coordinación cos outros pobos de España. Puntos que se foron acadando despois da morte de Franco e das primeiras eleccións democráticas.

Pero este organismo unitario non se limitou a reunirse. Convocou mobilizacións en Ripoll (1972), Sant Cugat del Vallès (Primeiro de Maio) e Vic (1973). Esta última, imposibilitada pola toma da capital da comarca de Osona pola policía, tivo continuidade pola tarde en Granollers, onde se fixo unha manifestación. Unha hora despois da súa disolución, houbo uns corenta detidos (entre eles quen asina estas palabras, e outros rapaces que simplemente pasaban por alí) que tras pasar polo cuartel da Garda Civil, foron trasladados á Xefatura Superior de Policía de Barcelona. Os máis quedamos en liberdade aos tres días e aqueloutros que tempo despois foron xulgados, viron o seu caso sobresido. Todo un gran éxito da policía franquista.

Ante a importante presenza de partidos, asociacións e entidades, viuse a necesidade de constituír una asemblea de intelectuais, que agrupase as persoas comprometidas individualmente coa Assemblea de Catalunya. Reuniuse por primeira vez en outubro de 1973, na parroquia de Santa Maria Mitjancera, no centro de Barcelona. Coñecido o feito pola policía, diversos axentes entraron no templo pistola en man e procederon á detención de 113 dos participantes. Era o día do debut no Camp Nou de Johann Cruyff coa camiseta blaugrana. Aquela tarde eu estaba nun concerto do cantautor e actor valenciano Ovidi Montllor, a quen acompañaba o guitarrista Toti Soler, na sala de actos da igrexa da Salut. Cando se coñeceron os feitos, decidiuse suspender o acto en previsión de posibles consecuencias.

A conmoción social foi enorme pola transcendencia de moitos dos detidos e as consecuencias que tivo a intervención, xa que todos ingresaron na cadea. Aquel mal paso da policía franquista converteu a Assemblea de Catalunya na Oposición antifranquista catalá. Nos anos seguintes, esta entidade continuou a traballar pero en paralelo ás actuacións dos partidos políticos, especialmente a partir da morte do ditador.

Foi en 1976 cando colleu protagonismo nacional. Os domingos 1 e 8 de febreiro convocou en Barcelona manifestacións a prol da amnistía. As imaxes da brutal intervención da policía deron a volta ao mundo e deixaron en evidencia o posfranquismo. Uns meses despois organizou a manifestación -esta vez, xa tolerada- do 11 de Setembro en Sant Boi de Llobegat, que tivo unha asistencia dunhas sesenta mil persoas. Nas primeiras eleccións democráticas, en 1977, impulsou a candidatura unitaria Entesa dels Catalans que obtivo quince senadores. Cos primeiros deputados e senadores xa electos e autoconstituídos en Asamblea de Parlamentarios, antes da súa disolución impulsou a campaña “Volem l’Estatut!”, cuxa demostración principal foi a manifestación do 11 de Setembro no Passeig de Gràcia, cun millón de asistentes.

Hoxe, e organizado pola CONC (Comisións Obreiras), celébrase en Barcelona un acto de lembranza dos 50 anos da Assemblea de Catalunya. Poucos superviventes quedan e xa non só entre as persoas: dos partidos políticos, só ERC conserva as siglas. Resulta curioso que os únicos que conmemoren esta efeméride sexan (sexamos) os afiliados de CC.OO, cando normalmente é a dereita nacionalista quen máis se encheu a boca de “somos unha nación”.

Joaquim Ventura