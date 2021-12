50 anos do meu bautismo galego

As miñas primeiras vacacións autónomas, é dicir sen o guieiro dun xeito ou doutro da miña nai, foron as que fixen en decembro de 1971. Eu tiña daquela dezasete anos e traballaba desde maio do ano anterior. O meu irmán, dous anos máis novo ca min, levaba uns meses nun banco coma rapaz dos encargos. Co noso común amigo Joaquín Gil Ojea, compañeiro noso no agrupamento de scouts ao que pertencíamos e coetáneo e compañeiro meu noutro banco, organizamos unha viaxe a Galicia, previo paso por Madrid.

Fixemos o primeiro traxecto ata a capital de España no mítico expreso nocturno Costa Brava, con almorzo antes de chegar a destino nun vagón restaurante da Compañía de Wagons Lits que conservaba o sabor dos tempos gloriosos. Foi a nosa primeira vez -e penso que última- para gozar dun ambiente semellante.

Chegados á estación de Chamartín de Madrid a primeira hora da mañá, tomamos un taxi que nos levase ao centro da cidade. Sendo tres e coas mochilas, non pagaba a pena coller o metro. Ao cabo, estabamos de vacacións. Localizada unha pensión que nos acolleses aos tres, saímos dar unha volta pola cidade. Despois de visitar o centro ao longo do día e da mañá seguinte -sen máis lembranzas a salientar-, a primeira hora collemos en Príncipe Pío un tren con destino a Vigo, a nosa primeira parada galega.

Lembro o paso cara a Ávila coa figura esgrevia do Escorial ao fondo mentres puñamos música nun cassette para tortura dos viaxeiros que ían connosco. Chegados á vella estación de Urzaiz (daquela a que había, non era aínda vella), atopamos acougo nunha pensión da praza de Portugal e saímos cear. Ao día seguinte, fixemos unha excursión no tranvía ata Baiona pola mañá e xa na tarde, collemos un tren cara a Santiago. A tarde ía fría e húmida.

Xa na cidade do apóstolo e despois de salvar as escaleiras que levan á cidade, subimos pola rúa do Hórreo pero aquilo era unha morea humana cuberta de paraugas pola choiva que caía impenitente. Xente e xente, que abraiounos, en lenta procesión rúa arriba. Por fin, preguntamos que sucedía. “Morreu o cardeal”, respondeunos alguén. Tal circunstancia permíteme, cincuenta anos despois, situar con precisión as datas da nosa viaxe. Era aquel día o 10 de decembro de 1971. Efectivamente, serían as cinco da serán ou pouco máis porque aínda estabamos entre lusco e fusco, e toda aquela xente seguía a comitiva funeraria do arcebispo e cardeal Fernando Quiroga Palacios, morto tres días antes en Madrid.

Xa afastados da xente que seguía ata a catedral, atopamos hospedaxe no Hostal Suso, da rúa do Vilar, por dúas noites. Lugar ao que fun fiel despois, xa nalgunhas das visitas que rendín a Compostela por razóns diversas, unha vez xa comprometido coas letras galegas. Ao día seguinte visitamos o máis salientable porque o tempo era escaso e seguíamos viaxe cara á Coruña.

Chegados pola tarde á cidade herculina, procuramos un hotel con certa presenza. Atopámolo no Hotel España. Despois dunha visita polo centro e sen máis previsión para a noite, soubemos que no Pazo dos Deportes de Riazor había combates de loita libre. Non é que fósemos especialmente seareiros deste espectáculo pero sendo como eramos uns rapaces nunha cidade descoñecida, non deixaba de ser unha opción para estaren recolleitos nun sábado sen posteriores consecuencias lamentables. Ceamos no hotel e cadrou que unha mesa máis alá da nosa ceaba un dos loitadores. O seu aspecto delatábao: cranio afeitado e apéndice capilar en forma de cola.

Ao día seguinte, coñecemos que o Barça xogaba contra o Deportivo en Riazor. O partido era ás doce do mediodía, co cal ao remate tiñamos tempo de pasar polo hotel a recoller as equipaxes e coller o tren que ás tres da tarde íanos levar a Lugo. Gañou o Barcelona -tivemos que ficar caladiños, sen amosar alegría ningunha- e foi aquela a primeira das dúas tempadas que Arsenio Iglesias conseguiu manter ao Depor en Primeira, á que non regresou ata dezaoito anos despois.

Xa en Lugo, onde o noso amigo Joaquín Gil Ojea tiña uns parentes maternos, procuramos un hotel de maior prestancia. Presentados no Méndez Núñez, non fomos aceptados, supoño que polo noso aspecto informal, polo que tivemos que procurar acougo nun hostal sen tantos miramentos. Despois de cear na casa dos parentes, fomos tomar unha copa a un pub sen apenas máis seareiros ca nós e música dos Beatles por acompañamento. Foi a única vez que estiven na cidade das murallas e, non sei aínda por que, non regresei, materia que teño pendente. Xa de volta a Barcelona, nun tren que aínda tiña destino na vella Estación do Norte, ignoraba daquela os vieiros polos cales uns anos despois pasaría a estar namorado de Galicia.

Joaquim Ventura