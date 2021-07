50 grados: ¿hacemos algo?

SIGO pensando que estamos atados al cortoplacismo, que tiene que ver, me temo, con la cortedad de miras para la que no dejan de entrenarnos. Se habla mucho del futuro, esa entelequia, ese tiempo difuso, pero en realidad calmamos la ansiedad con los asuntos inmediatos, muchos de ellos morbosos, con el entretenimiento que también ofrece la política, ya sea buscando una buena razón para escandalizarnos o cabrearnos o, en el lado opuesto, para recibir la plácida y engañosa descarga de una de esas satisfacciones inmediatas, con las que nos nutren.

La política se mueve en el tiempo electoral, y nosotros nos movemos en el día a día, en el partido a partido, sin percatarnos de que así no hay manera de ver la imagen completa de lo que nos sucede. El señuelo de la fotografía inmediata, el mensaje de que sólo lo que ocurre ahora mismo nos compete, nos evita el mal trago de pensar qué será de este planeta cuando estemos muertos.

Digo esto porque los asuntos del clima terminan convirtiéndose en un bucle al que dejamos de prestar atención. La gente parece decir: “¡ah, sí, el clima! ¡Tiene mal arreglo!”. Y, por tanto, nos ponemos a otra cosa. Pero con la naturaleza no cabe la indiferencia. Este planeta puede seguir perfectamente sin nosotros. Me pregunto si no terminará expulsándonos. Si no ha empezado a hacerlo ya.

Algunas de estas consideraciones aparecían en el artículo de ayer de Berna González Harbour (Alerta: señales de cataclismo de esta era, en El País’. Hablé con Berna largamente durante la mañana, porque se había acercado a A Coruña a presentar su último libro, El Pozo (Ediciones Destino), donde se analiza el sensacionalismo periodístico que cada vez acompaña más al tratamiento de algunas noticias especialmente truculentas. El pozo es una ficción, desde luego, pero está absolutamente basado en acontecimientos bien conocidos, que han gozado de muchas horas de cobertura mediática. De esto, de cómo este tiempo se entregó al morbo de lo inmediato, y del futuro del periodismo, ya les hablaré mañana.

Pero Berna G. Harbour hacía mención en su artículo a la llamada cúpula de calor, que ha llevado a varias zonas del oeste de Canadá y del noroeste de los Estados Unidos a alcanzar estos días más de 50 grados. Estoy seguro de que esta noticia ha llamado la atención de menos lectores o espectadores que otros temas más domésticos y, sí, más truculentos.

Es humano, es cierto, y lo cercano siempre es más noticia (¡aunque ya todo es cercano!), pero creo que seguimos sin calibrar bien el gran peligro al que nos enfrentamos. Han muerto más de doscientas personas por el calor. La locura climática parece avanzar mucho más rápido de lo que creíamos. ¿Seguiremos pensando que ya lo solucionaremos mañana?

Algunos políticos que no han mostrado ninguna empatía con los asuntos del clima, como Donald Trump, regresan al primer plano: ayer, en Texas, Trump estuvo de nuevo ante el muro. Convendría decirle que la emergencia climática y la pobreza que causa es uno de los elementos que provocan la emigración masiva desde el sur hacia el norte. Ningún muro va a parar a la gente cuando algunos lugares se vuelvan completamente invivibles: es ya un cataclismo en marcha.