Un 28 de agosto de 1982, con mis dos hermanas y un nutrido grupo de jóvenes de diversas procedencias, llegábamos en peregrinación a Santiago para ganar el jubileo de aquel Año Santo Compostelano. Chicas y chicos con bordones en las manos y ampollas en los pies entrábamos en la Plaza del Obradoiro intensamente emocionados y con un deseo cumplido: habíamos hecho realidad nuestra peculiar forma de preparar la llegada a España de Juan Pablo II, el papa santo de nuestra juventud.

Camino a la escalinata del Obradoiro para cruzar el umbral de acceso al Pórtico de la Gloria yo recordaba a mi padre, quien en el año 1948 había participado en la primera gran peregrinación jacobea del siglo XX, un histórico encuentro de jóvenes de Acción Católica que marcó un hito en la tradición jacobea. En esa singular plaza de la historia ya estaba él con mi madre, que no quisieron perderse nuestra llegada. Tomé su relevo como peregrino y años después mis hijos cogieron el mío.

En la Catedral, pudimos cumplir con todos y cada uno de los viejos y entrañables ritos que los peregrinos realizaban desde hace siglos envueltos en la hermosura del Pórtico de la Gloria, catequesis de piedra que tocaba al corazón. El espacio sagrado se hacía tiempo concreto e historia personal para todos nosotros.

Hace unos días, al anochecer de un octubre lluvioso, otoñal, descendí a la cripta del Apóstol por sus escaleras gastadas por los pasos de los siglos y recé unos momentos ante el sepulcro. A mi espalda quedaba la placa conmemorativa de la primera visita de San Juan Pablo II a Santiago. Todavía me impresiona su inscripción: “Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: vuelve a encontrarte, sé tú misma”.

Era un 9 de noviembre de 1982. Sus palabras en el acto europeísta de la Catedral constituyeron un memorable discurso sobre las raíces que nutren a este continente, sobre su identidad cristiana. Fue una llamada a recuperar el genio auténtico de la vieja Europa, tantas veces puesto en riesgo por ideologías y culturas de la muerte, por las guerras fratricidas, de las que la invasión de Ucrania por Rusia es el más reciente ejemplo.

San Juan Pablo II no se limitó a lamentar la crisis de valores en Europa o a expresar decepciones. Apuntó y sembró esperanzas en un tono profético que, aquí y ahora, deslumbra por su sentido de anticipación y su ilimitada confianza en la Providencia divina: “Si Europa abre nuevamente las puertas a Cristo y no tiene miedo de abrir a su poder salvífico los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo, su futuro no estará dominado por la incertidumbre y el temor, antes bien se abrirá a un nuevo período de vida, tanto interior como exterior, benéfico y determinante para el mundo, amenazado constantemente por las nubes de la guerra y por un posible ciclón de holocausto atómico”.

Eran, y son, palabras que conmueven, que interpelan.

Unos años atrás en el radiomensaje que Pío XII había enviado a los jóvenes peregrinos de 1948, el papa indicaba que “reyes y plebeyos, obispos y monjes, santos y pecadores, caballeros y pecheros, artistas y sabios, juglares y trovadores, fluyendo y refluyendo como aluvión incontenible y constante a lo largo del “Camino de Santiago”, no sólo aceleraron y profundizaron el ritmo de la historia, sirviendo de crisol a la elaboración de las ciencias y de las artes, sino que desparramaron por el mundo un anhelo de purificación y esparcieron por todas partes aquellas ansias de pacificación y de fraternal unión de los espíritus que han sido siempre la única y segura base de la paz”.

Como se ve, un hilo conductor atraviesa el Camino que conduce a Compostela, que no es otro que el mensaje transmitido gracias a la predicación apostólica y a esos dos grandes papas de la Iglesia del siglo XX: que en Santiago aún reside la esperanza de que Cristo sea el origen de la paz y la prosperidad de Europa.

Era un 9 de noviembre de 1982 en Compostela.