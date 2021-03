A Axenda Feminista debe ocupar o centro da acción política

a crise sanitaria e as profundas transformacións laborais, sociais e domésticas ocasionadas pola COVID-19 tiveron un innegable impacto de xénero e puxeron en risco avances en materia de igualdade que nos levou décadas conquistar. Este 8-M debe servirnos ás mulleres para reivindicar a Axenda Feminista e volver a situar no centro do debate político e social a necesaria erradicación das desigualdades, a loita contra calquera forma de explotación ou violencia contra as mulleres e reclamar a urxente corresponsabilidade dos homes nos coidados.

Esta pandemia supuxo un retroceso nos dereitos económicos, sanitarios e laborais das mulleres ao ser maioría en sectores máis expostos ao contaxio e con altas taxas de temporalidade. Por iso esta Administración denuncia con máis forza que nunca a actual situación de “emerxencia feminista” e considera irrenunciable poñer o foco de novo nas esixencias, demandas e necesidades da metade da poboación que nos últimos anos demostrou nas rúas que non está disposta a dar nin un paso atrás.

A crise da COVID-19 non pode ser unha escusa para admitir o incremento da brecha salarial nos últimos doce meses, o impacto na saúde mental que a pandemia ten nas mulleres ao engadir á súa carga laboral ordinaria a maioría das tarefas domésticas e o seguimento escolar dos fillos, ou normalizar novos riscos como a invisibilización do talento feminino no ámbito laboral coa modalidade do teletraballo.

As mulleres xogamos un papel determinante en primeira liña da loita contra o coronavirus. O noso talento, capacidade de traballo e innovación, compromiso co ben común e humanidade quedou fóra de toda dúbida. Contribuímos de forma determinante a dobregar cada unha das curvas desde os laboratorios, os quirófanos, os colexios, as caixas do supermercado ou os pequenos comercios de barrio. Pero non debemos esquecer o autocoidado, que pasa tamén por loitar para garantir os nosos dereitos e traer de novo ao centro do debate as nosas lexítimas reivindicacións feministas.

A igualdade é irrenunciable. As mulleres queremos a metade de todo. Queremos ocupar o espazo público, que se nos trate con respecto e sen estereotipos sexistas, rachar a brecha salarial, que se nos dea voz nos medios de comunicación, romper o teito de cristal na xudicatura ou na dirección do tecido empresarial e que se visibilice desde os libros de texto a enorme contribución feminina ao desenvolvemento da sociedade. Estes obxectivos pasan por situar a Axenda Feminista de novo no centro da acción política sen descoidar como vimos facendo ás necesidades provocadas pola COVID-19.

Xunto a estas reclamacións queremos denunciar as violencias machistas que teñen o seu culmen no asasinato de mulleres e os intolerables negocios en torno á mercantilización dos nosos corpos. Falamos da prostitución, que ten que ser abolida porque é indecente que se siga a aceptar esta crueldade que afecta ás mulleres pobres e ás máis vulnerables. Tamén queremos amosar o noso rexeitamento aos ventres de alugueiro, que xa son un negocio que move miles de millóns de euros e que tamén usa a pobreza e a vulnerabilidade para o enriquecemento do sistema económico patriarcal.

A Deputación de Pontevedra traballa todo o ano de forma interrompida por cumprir os obxectivos da nosa axenda en ámbitos como a cultura, o deporte, a ciencia, o xornalismo, a memoria ou a economía. E neste mes de marzo reforzamos as nosas demandas e pretendemos facer cómplice á cidadanía no seu conxunto cun ambicioso programa de actividades co que pretendemos avanzar a prol da igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

Este 8-M será distinto, pero máis reivindicativo que nunca porque a metade do mundo reclama os seus dereitos, reclama a súa axenda, reclama unha sociedade xusta.