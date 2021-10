A cabra invertebrada

ESTOUTRO día no Congreso Federal do PSOE todo quedou apertado e ben apertado de apertas. Disque de unidade. Só faltou a aperta de Alfonso Guerra, que non saíu na foto (el sempre se move). E sobre isto habería que facer unha especulación, porque Guerra vén sendo nos últimos cincuenta anos o instinto máis fino do partido. O seu nariz político cheira todo.

Mesmo ultimamente chega a cheirar un cheiro a cabra porque as dereitas españolas, en materia de unidade de España, sempre tiran ao monte. A cacarexada unidade do PSOE seguramente sería recibida polo vello Guerra con certo escepticismo irónico: el non diría “algo en el PSOE huele a cabra”, pero podería dicir que “algo en el PSOE huele a PSOEbre”. A unidade saída do Congreso só é a quentura das pallas e o calor das nóminas brutas.

Total, un partido unido, ou como lle gustaría dicir en rexouba privada a don Alfonso, un partido “vertebrado”. Guerra ten aproveitado este adxectivo tan orteguiano que o encamiñou cara ás súas reflexión máis iluminadas. Sempre agachou a admiración polo autor de España invertebrada, pero aprendeu del que no fondo (e na forma) de todo o discurso diacrónico da política española non hai máis ca esa “enorme cosa” (así lle chama Ortega): España como construción imposible. A unidade como traballo de Sísifo.

E polo medio períodos de intermitencia de rapañota caciquil ou ditatorial ou democrática de “cargos, cáguedras e cagarrutas”, dito en léxico quevediano (Alfonso Guerra é o único socialista que presume de ter lido a don Francisco de Quevedo).

A España invertebrada seica é unha condena de destino en lo universal, que (segundo sentencia orteguiana de ancho consenso) só podemos aspirar a conllevarla. Porque sempre coexistirán unha forza centralizante e mais unha forza de dispersión. E isto non é un fatalismo, senón a complexidade da propia sustancia do traballo político neste país. Cousa que non acabará nunca porque é coma unha lei newtoniana; o demais é ciencia política de avemarías.

Sabeo Guerra agora de vello, porque de novo, cadrando coa eufórica vitoria electoral de 1982 (aquela dos míticos dez millóns de votos), chegou a pensar que nese punto apoteósico íase producir a fin da “España invertebrada” do oráculo orteguiano.

E mesmo como vicepresidente do Goberno socialista daquela voou a Oxford para dar unha sonada conferencia na que anunciaba ao mundo o final dos “males disgregadores de nuestra historia” mercé á forza salvífica do PSOE. Foi unha cousa moi célebre por Europa arriba. Pero hoxe Guerra está pasmao: algo lle cheira a cabra invertebrada. Menos mal que, despois do Congreso das apertas e da unidade, parece que no PSOE ninguén queda cabreado.