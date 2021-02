A Casado le falta un hervor

PARECIERA como si lo que se disputó el domingo en Cataluña fuera el futuro de Pablo Casado. Saco esta conclusión tanto por hacia donde coloca la diana la oposición al PP, o sea el Gobierno y sus socios, como por la reacción del propio Casado, quien para desviar el tiro no se le ocurre mejor idea de anunciar la venta de Génova, 13. Y lo que es asunto menor, el resultado del exiguo PP catalán, se convierte en la noticia del día.

Lo importante de este domingo es que en Cataluña se celebraron unas elecciones sin que nada trascendental haya cambiado: los independentistas mantienen la mayoría en la cámara autonómica, el partido que gana los comicios sigue en la oposición –la naranja vira al encarnado– con Illa en vez de Arrimadas, y a los dos días los radicales vuelven a tomar las calles de Barcelona y otras ciudades ante la permisividad, cuando no connivencia, de las autoridades responsables del orden público, tanto catalanas como españolas, porque un condenado a prisión se cree con más derechos que los demás. O sea, un futuro bastante preocupante.

El mayor cambio en estos comicios fue la participación. La caída no ha de atribuirse a la pandemia. Muchos ciudadanos quedaron en casa por pura pereza, seguros de que Cataluña está avocada a una secular inestabilidad política, situación creada por Zapatero cuando prometió lo que no podía cumplir: aprobar el Estutut que salga del Parlament. España es un Estado democrático, por mucho que desbarre Iglesias, y las normas han de cumplir la legalidad. Tal vez Sánchez sepa que tampoco puede prometerles un referéndum o indultos de manera ilegal, aunque por asegurar apoyos es capaz de cualquier cosa y los otros de hacer que se la creen, para después utilizarlo como arma contra el Estado.

Casado debiera saber pues que la pérdida del diputado por Tarragona no es lo más sustancial de lo sucedido el domingo. El PP tuvo malos resultados en Cataluña desde siempre. Empeoraron con la irrupción de Ciudadanos en 2017 y que ahora, decepcionados, se radicalizaron hacia Vox o el PSC. Unos se abrazaron a la extrema derecha porque de perdidos al río y otros consideraron el mal menor en los socialistas.

Y a todo ello contribuyó el propio Casado, con su incomprensible y errática posición durante la campaña. Algo parecido ya sucedió en el País Vasco, con los mismos efectos para el PP, acallados entonces por el éxito en Galicia, aunque nada tuviera él que ver.

La venta de la sede de Génova, 13, puede ser una decisión acertada, pero no era el momento y menos el motivo. Lo sucedido allí, tanto cuando fue para bien como para mal, no depende del edificio. Hay aspectos a favor: sanear finanzas, reducir gastos y espacios que la digitalización suple, trabajar en un lugar más tranquilo, etc, y no veo ninguno en contra, salvo la centralidad física que hoy la telemática subsana.

Las travesías en el desierto de los partidos tras perder el poder acostumbran a ser duras. La sufrió Rubalcaba a pesar de su gran experiencia y capacidad. Casado lleva más de dos años al frente del PP, pero da la sensación de que todavía está verde, como si le faltara un hervor. Los fantasmas no debieran asustarle.