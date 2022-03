A Coruña, cidade de acollida

ANTE a crise humanitaria que se está a vivir en Ucraína por causa da inxustificada agresión por parte de Rusia, A Coruña resposta. O Concello da Coruña foi dos primeiros en adherirse á rede de municipios do Eixo Atlántico que trasladaron a súa dispoñibilidade ao presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, e ao embaixador de Ucraína, a súa vontade de traballar de forma conxunta e coordinada para lles dar prioridade aos refuxiados e refuxiadas ucraínas.

Ademais desde o primeiro momento o goberno municipal mantivo contacto estreito con organizacións como ACCEM, Cruz Vermella ou AGA Ucranía para establecer accións coordinadas. Como consecuencia desta actuación, ao longo desta mesma semana porase en marcha na cidade a Oficina Municipal de Atención ao Pobo Ucraíno (OMAPU), co obxectivo de facilitar información e asesoramento ás persoas refuxiadas de Ucraína que cheguen á Coruña. A oficina contará cun servizo de tradución e interpretación para evitar as barreiras idiomáticas co persoal municipal e para acompañar aos que o precisen na execución de trámites oficiais. Ademais, desde a OMAPU coordinarase o traballo diario coas entidades adicadas á atención e acollida das persoas refuxiadas co obxectivo de ser máis eficaces.

O Concello decidiu destinar seis vivendas de titularidade municipal á acollida de persoas refuxiadas polo conflito bélico e solicitoulle á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (SAREB) que ceda vivendas dispoñibles na cidade para o mesmo fin.

Por outra banda, o Goberno municipal empregará as Axudas de Emerxencia Municipal e o Programa A Flote, da Fundación Emalcsa, para cubrir as necesidades básicas das persoas afectadas mentres se tramita o recoñecemento da súa condición de refuxiadas, momento no que pasarían a estar cubertas, economicamente, polo Ministerio de Asuntos Exteriores.

O plan de medidas que executará o Concello da Coruña completarase cun servizo de atención psicolóxica para as familias das persoas refuxiadas que cheguen á cidade, así como outro servizo de acompañamento, para axudarlles a xestionar o trauma vivido, así como na súa integración, coa aprendizaxe paulatina do idioma.

Un paquete de medidas que poñen de manifesto que A Coruña non permanece allea ao drama que se está a vivir e pon en marcha todos os elementos dos que dispón para axudar e dar prioridade as persoas refuxiadas que chegan a nosa cidade. A Coruña é unha cidade aberta e acolledora e estamos a demostralo novamente.