A cuento de qué tanta prisa

SI se propaga la idea de que la política ha dejado de comprender la realidad y la ha sustituido por en espectáculo mediático en el que se convence con narrativas e imágenes, más allá de la realidad cruda, es posible que los ciudadanos también tengamos que preguntarnos qué estamos haciendo mal.

Pues la política brota, finalmente, de la ciudadanía. Lo que no impide, es cierto, que se vaya estableciendo cada vez mayor distancia entre los que mandan y los mandados, sobre todo si deja de haber la necesaria comunicación entre ellos, si los códigos que interpretan el mundo no coinciden, si no puede descifrarse lo que dicen unos y lo que dicen otros.

Así las cosas, podría suceder que la política se moviera más por los impulsos mediáticos, por las tendencias y modas, o por las conclusiones a las que llegan los analistas y expertos comunicólogos, a decir de algunos los verdaderos gobernantes de este tiempo. Hay una tendencia a autoimponerse líneas de acción política que no coinciden necesariamente con lo que la gente piensa a ras de suelo. Hay que meditar también si se está en lo correcto o sólo en lo mediáticamente conveniente. Suelen ser cosas distintas.

Digo esto porque ahí, en ese punto, es donde nace la desafección. Como en todas las relaciones, la falta de comunicación lo mata todo. Hablar no sirve, si el que escucha no entiende el lenguaje. A fuerza de retórica banal (y, claro está, de demagogia, que es algo así como una retórica de chichinabo), las palabras terminan sabiendo a corcho. La gente necesita más sustancia, no el relleno verbal sintético que tanto se estila. No nos calma la verborrea, no es un tema de horror al vacío. La gente escucha, aunque parezca que sólo oye.

A veces te parece que la política termina yendo a lo suyo, sin preguntarse si el ciudadano estará feliz con eso. En este tiempo en el que cierta política ha sido aceptada en las pantallas como parte del entretenimiento, en el que los gestos se imponen a los significados, en el que las imágenes valen mucho más que las ideas, y los tuits se ofrecen como sustitutos del pensamiento, se espera que el ciudadano/espectador acuda a la representación, que aplauda incluso, aunque no entienda demasiado el argumento. Ya tiene su ración mediática, así que no debería haber queja. Y tiene mucho debate, a veces descarnado, una ración completa de polarización, como en la telerrealidad. Los creadores de estos guiones de la discordia no bajan la guardia. La calma nos devolvería a la racionalidad, al pensamiento crítico. Mejor, todo el ruido.

El resultado de todo esto no es sólo la desafección creciente, sino la indiferencia. Para la democracia, nada es peor que esa ruptura, porque democracia es mucho más que votar. También se genera enfado, estupefacción, aunque de vez en cuando germina un humor liberador. El humor cómo solución final ante las sobredosis de solemnidad.

Uno de los peligros del liderazgo político reside en creerse en posesión de la verdad, más allá de lo que la gente pueda pensar. A pesar de lo que supone la palabra democracia, hoy se imponen agendas que por lo visto no se pueden apenas discutir. El empecinamiento en el famoso adanismo, que reinaugura la historia sin cesar, como si las generaciones anteriores siempre estuvieran equivocadas, causa no pocas caídas en la superficialidad y el maniqueísmo. Es verdad que el mundo va muy acelerado, como decía el presidente. La cuestión es hacia dónde va tan acelerado: a cuento de qué tanta prisa.