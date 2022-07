A demografía e o PIB como exemplos

Hai máis de século e medio que o noso país, Galiza, está a perder povoación en relación ao conxunto do Estado español. Concretamente no período 1732-1768 tiñamos o 14% dos habitantes do Estado español e produciamos o 8,3% da renda. Nestes tres séculos, e moi aceleradamente dende a Guerra Civil e ditadura franquista fomos perdendo povoación e renda. É así porque o papel secundario que tiñamos na cadea de valor non obedecía exclusivamente a que unha gran parte da povoación vivía nunha economía agraria de autoconsumo, e a que as conexións coa meseta e Portugal estaban moi por detrás das existentes nos países e rexións da nosa contorna.

Mais, estes atrancos e eivas non se solucionaron co Estatuto, como o galeguismo moderado coidaba. Ollemos os datos. No ano 1972 Galiza tiña 2.687 mil habitantes e o Estado español (EE) 34.408 mil. No ano 2022 o noso país tiña 2.910 mil, e o EE 47.432 mil persoas. Ou sexa, Galiza medrou menos do 0.2% e o EE un 38%. En concreto un crecemento de case que 13 millóns de persoas, destacando Madrid con preto de 3 millóns, Cataluña e Andalucía con 2,5 millóns cada unha, Valencia cuns 2 millóns. No referente ao PIB no ano 1973 era do 5,45% do Estado español e no ano 2020 atinxiu o 5,25%. É dicir un crecemento dos territorios costeiros, pola potenciación do turismo e as vantaxes na comunicación, agás Galiza. O medre foi e é moi forte sobre todo en Madrid, malia estar tan afastada da costa e non ser un polo industrial, polos réditos da capitalidade, dun sistema radial de comunicacións, e da centralización do poder político e económico.

A estes malos resultados demográficos na Galiza, como consecuencia do recuar do PIB, do emprego e os baixos salarios, cómpre sumar que se mantivo alta a emigración da mocidade, dando pulo a que a mortalidade superase a natalidade. Esta tendencia regresiva compensouse parcialmente coa chegada de inmigración tanto do Estado español como doutros países do mundo. Daquela non se trata só de que a povoación non medrase en medio século, senón que o número de persoas nacidas no país é moi inferior a de 1972.

En resumo: seguimos a exportar emigrantes, co agravante de que hoxe tamén o facemos tamén con persoas cunha gran formación, e ademais a exportación de capital multiplica varias veces o investimento externo. Daquela que por unha banda medre a renda media e ao mesmo tempo o faga a desigualdade social e non creza o emprego real. Pasamos de ser o furgón de cola na cadea produtiva, a ser un dos últimos vagóns, con todo o que isto implica respecto do centro de poder, mantendo no esencial un papel periférico. Polo tanto a cuestión de dependencia segue a ser o aspecto fundamental que condiciona noso presente e futuro, tanto no plano económico e político, como no cultural e lingüístico, porque son todas elas cuestións interrelacionadas, aínda que o sistema prefira que as vexamos e tratalas por separado.

A nación galega suma á marxinación histórica, a carencia de competencias esenciais do modelo autonómico, ao que se engade termos governos subalternos que xestionan, non sempre ben, e que ademais non cuestionan o papel que xogamos na cadea de valor, o que impide rachar as cadeas que frean o desenvolvemento (agás en períodos moi curtos que non permitiron mudar relacións sistémicas). Para reverter esta tendencia fai falla como mínimo un modelo confederal, tal como propoñía o nacionalismo nas Bases Constitucionais para a Nación Galega na década dos setenta do século pasado, e en todas as etapas previas á ditadura franquista.

O capitalismo está en crise, os límites do sistema e as contradicións da UE son evidentes, no ecolóxico, no económico, no demográfico,... na utilización da solución militar, das sancións... Noso país xogase moito nesta conxuntura, na que é básico a autoorganización e o grao de soberanía. As solucións non van vir de fóra, aínda que termos unha visión global e boas relacións co resto do mundo sexa esencial.

https://obloguedemera.wordpress.com/