A familia, unha institución do franquismo sobrevalorada na actualidade

É máis útil para a sociedade o Estado do benestar que a familia.

O Estado do benestar ampárate por unha cuestión de legalidade mentres que hai membros da familia que te axudan pretendendo que llo agradezas. Os servizos sociais e todo o Estado do benestar non esixen un agradecemento polos servizos prestados, prestan os seus servizos por unha esixencia legal e do mesmo xeito para quen cae mellor e/ou quen cae peor. Dende o propio momento de nacer e durante toda a túa vida.

Na nosa sociedade contamos con persoas individuais que pretenden converterse en Estado de benestar e que se lles agradeza persoalmente cando axudan en algo.

Isto non pasa co Estado, que se rexe pola legalidade pública e a obriga de amparar a todos os cidadáns e non só aos que caen ben ou mal, ou esperando un recoñecemento intimo que non ten porque darse, isto formaría parte do que podemos chamar egoísmo.

Esta forma de opinar é un clásico do marxismo, que é unha filosofía que abrazo dende os quince anos e pola que moitas veces me teñen criminalizado. Mesmo xente que pretendía transmitirme ideoloxías diferentes como o catolicismo, que non é outra cousa que unha hipocrisía.

Liberémonos tanto dos pretendidos salvadores da patria, como dos pretendidos salvadores da sociedade que non buscan outra cousa que un recoñecemento persoal e non colectivo.

Defendamos o traballo social por imperativo legal e non por egoísmo persoal.