A fuxida do Borbón

O luns 3 de agosto de 2020 Juan Carlos I decidiu coller o camiño da fuxida da xustiza e marchar do Estado español. Isto non é un exilio, isto é unha fuxida.

Xa levaban tempo saíndo continuamente nos medios os seus presuntos problemas económicos ata que saltou este derradeiro das posibles comisións do AVE da Meca e as súas relacións tanto sentimentais como económicas con Corina.

Non é cousa rara que cando unha relación sentimental se estraga saian os pratos suxos da parella a relucir. Isto parece ser que foi un dos motivos polos que Corina lle contara ao ex comisario Villarejo, agora mesmo no cárcere, as irregularidades económicas de Juan Carlos I.

Villarejo, ese policía corrupto, que se adicaba a expiar os seus inimigos ideolóxicos. Ese home que formou parte da chamada Policía patriótica organizada polo Partido Popular de Mariano Rajoy, e que hoxe en día disfruta dunha litera e de tres comidas diarias nun cárcere.

As irregularidades económicas, a falta de decoro, a prepotencia foron cousas que levaron a Juan Carlos I aos oitenta e dous anos a unha fuxida, que hai quen quere disfrazar de temporal pero que eu penso que é xa definitiva.

Non quixo afrontar as súas responsabilidades diante da xustiza e tivo que tomar o camiño dos covardes.

Xa vén de vello isto de que os Borbóns teñan que vivir fóra do territorio español. O mesmo Juan Carlos I o tívo que facer co seu pai na localidade portuguesa de Estoril, e o seu avó, Alfonso XIII tivo que coller o camiño de saída en 1931.

Con todas estas credenciais a monarquía española dos Borbóns queda ferida, non sei se de morte inmediata pero ferida.

Aos republicanos ábresenos unha oportunidade máis para avanzar cara aos nosos obxectivos. Non é a monarquia, baixo a miña visión, unha institución democrática; é unha institución hereditaria que non se somete a eleccións regularmente.

A imaxe que está a dar Juan Carlos I da monarquía, ademais de ser antidemocrática parece que cre que ten “patente de corso” para facer todo o que se lle antolle e cometer todas as ilegalidades que lle pete amparándose na súa inviolabilidade.

E penso eu, co fácil que o tiña! Non tiña que presentarse a eleccións e tiña unha boa asignación económica para vivir legalmente; pero non, a avaricia é terríbel, e tivo que meter presuntamente a man na caixa. Pois agora, se sae demostrado que obtivo cartos ilegais, que entre no cárcere coma calquera outro cidadán.

E ademais non esquezamos que ten un bonito currículo histórico e que é nomeado Rei por obra e gracia de Francisco Franco.

Unha bonita historia para contar aos nosos netos.