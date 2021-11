Recentemente unha xuíza quitoulle o fillo a unha nai por terse desprazado ao que ela considerou a Galiza profunda, co argumento de que aquí non ía ser un neno feliz.

As nacións distínguense por circunstancias varias, e aquí, na Galiza, nos distinguimos entre outras cousas, pola dispersión da poboación.

Temos un rural onde se criaron moitos dos nosos pais e onde foron moi felices.

Unha xuíza representa o poder xudicial, que é o terceiro poder do Estado, e se o terceiro poder do Estado non entende as nosas características como nación tampouco nos serve a nós para nada.

Que unha señora xuíza decida onde pode ser feliz un rapaz e onde non, entendo que é excederse nas súas competencias legais.

Vivir no rural e no urbano é distinto, eu nacín no urbano e vivín nel 35 anos, despois vin vivir ao rural e levo onde 21 anos. Coñezo de primeira man as mulleres e os homes que tiveron a súa infancia no rural e no urbano, e nos dous lugares hai rapaces que foron felices na súa infancia.

Así pois, esta señora maxistrada descoñece a realidade do rural e, ao non vivir nunca nel, pensa que o único bo que existe é o que viviu ela; trabucándose moi perigosamente ao representar o terceiro poder do Estado.

Saíu moita xente criticar esta sentenza, pero o que eu me pregunto é se alguén chegará a anulala, ou incluso a sancionar á maxistrada polo seu comportamento.

Culturalmente, o rural galego está cheo de xogos, de vivencias, de costumes e incluso de sabores na comida. Algo que a señora maxistrada debe descoñecer.

Non estaría mal que a señora maxistrada tivese uns mínimos coñecementos sobre como funciona a vida na Galiza, ou en gran parte dela, denantes de poñerse a ditar sentenzas sobre temas que descoñece. Neste caso, temas tan importantes como os costumes no rural galego, e a inmensa felicidade que teñen moitos rapaces ao criárense en contacto coa natureza.