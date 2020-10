A Lexión: un século abonda

Entre as poucas cousas que, formalmente, non cambiaron desde o reinado de Afonso XIII cabería sinalar os clubs de fútbol e a Lexión. É este un colectivo militar que pasou incólume pola monarquía, pola II República, pola guerra civil, pola ditadura franquista e pola democracia. Como se non houbese máis modernización posible que a lóxica das tácticas militares e do armamento.

Un corpo militar que simboliza coma ningún outro unha certa maneira de concibir España, a máis rancia e casposa que sexa posible imaxinar. Un corpo que podería ter certa lóxica nos tempos de dominio colonial e servizo militar obrigatorio, en tanto que formación profesional, pero cuxos esquemas están fóra dos actuais parámetros de civilidade democrática. Así, non pode ser que nas salas dos seus cuarteis siga a estar presente o retrato do seu fundador, o coruñés José Millán-Astray, conspicuo conxurado en xullo de 1936.

A Lexión nunca pediu desculpas pola súa obediencia cega naquela sublevación e na guerra que a seguiu, como dous anos antes fixera na brutal represión da revolución obreira en Asturias. Hai uns anos, sendo ministro de Defensa Julián García Vargas, estudiouse a posibilidade de disolvela ou adaptala ao resto do Exército de Terra: a proba foi a súa participación como forza de interposición en Bosnia, na guerra dos Balcáns. Era a Lexión daquela a única unidade profesional do exército e a necesidade de estar armados, fixo que a misión lle fose encomendada. O bo papel prestado salvouna.

Sen embargo, e malia a adaptación aos novos tempos que tivo (incorporación de mulleres, por exemplo), o envoltorio segue a lembrar tempos pasados. Así, se viaxades polo sur de Francia, por exemplo, é doado atopar lexionarios franceses que van a ou veñen dos cuarteis que hai en Córsega, Marsella, Nimes, Orange, Castelnaudary... Veredes uns soldados cos cabelos cortados ao un e impecablemente uniformados, co complemento do kepis branco e as xarreteiras verdes e vermellas.

Pero, ah, se en troques vos cruzades con lexionarios españoles en Málaga ou en Almería: esas camisas abertas, mostrando peito, co chapiri na cabeza que lles dá unha imaxe de cuartel garabanceiro, que cabería resumir como a síntese da testosterona hispánica.

E non só iso. ¿Como unha unidade do exército español, posto ao servizo da democracia, pode seguir a ter unhas normas como as contidas no Credo Lexionario? ¿Por que nun Estado aconfesional unha unidade lexionaria segue a desfilar portando o Cristo de la Buena Muerte malagueño, por moi tradicional e espectacular que resulte? E malia que o himno oficial da Lexión sexa a “Canción del Legionario”, a canción oficiosa é “El novio de la muerte”. Este cuplé, composto por Juan Costa e Fidel Prado, foi interpretado nun teatro de Málaga en 1921 por Lola Montes en presenza de Millán-Astray e tanto lle gustou que pasou a ser incorporado ao repertorio lexionario. Hoxe foi incorporado por Vox coma máxima expresión patriótica.

Uns soldados que ata hai uns poucos anos cantaban cancións de explícito contido machista como a que di, entre outras frases, “Prefiero tener un árbol a tener una mujer, porque el árbol tiene ramas y la mujer ramera es”. Isto sucedeu en Sanlúcar de Barrameda en 2017 e foi advertido e denunciado por Izquierda Unida, o que levou a que fose expresamente prohibido polo Ministerio de Defensa por ser un cántico “carente de oportunidade”.

Non digo que os lexionarios franceses sexan unha monxas da caridade pero en favor deles cabe lembrar que Edith Piaf lles dedicou en 1960 Je ne me regrette rien nos anos da guerra da independencia de Alxeria. Despois que un grupo de oficiais da Lexión Estranxeira tentasen dar un golpe contra De Gaulle o ano seguinte, tras o fracaso os lexionarios implicados que non foran arrestados saíron dos seus barracóns cantándoa e desde entón, acompaña os desfiles lexionarios galos. Nin morte nin cristos.