A lóxica da Superliga

OS espectáculos deportivos non son unha manifestación illada, senón que están inseridos nunha comunidade, cunha relación que varía en intensidade segundo a amplitude da masa que participe neles e a atención que lles presten os medios de comunicación.

Os cambios sociais levan consigo a desaparición, axeitamento ou irrupción de novos espectáculos deportivos de acordo coa concepción maioritaria, asumida ou imposta, da poboación.

A revolución industrial trouxo consigo a aparición de novos deportes e as sociedades democrá-ticas non só posibilitan a participación da maioría dos cidadáns, senón que fan posíbel a compe-

tividade, vedada noutras cultu-

ras ou épocas, agás para os elixidos, como ocorría nos torneos da Idade Media.

E ningún deporte como o fútbol para ollar a evolución das sociedades modernas occidentais.

Así que, se estamos nunha nova etapa do capitalismo, é lóxica a Superliga que promove Florentino Pérez e os representantes dos maiores fondos de investimento mundiais que, pouco a pouco, se foron facendo coa titularidade dos principais clubs.

O único que pretenden é pasar dunha etapa na que realizaban negocios a costa do fútbol, desde os palcos dos grandes estadios, como o Bernabéu, onde participaban presidentes, empresarios, ministros e Xoán Carlos de Borbón, por exemplo, as capitais de provincia ou cidades máis ou menos importantes, a converter ao espectáculo deportivo nun grande negocio multinacional.

Tentan monopolizar o fútbol espectáculo, impedindo o ascenso social dos clubs e a competividade. Nada que non fixeran antes noutros eidos. Florentino Pérez é o estandarte das privatizacións. Non hai mais que dar unha volta por Galiza: auga, recollida de lixo, xardíns, autoestradas, sanidade, residencias xeriátricas... Fixo e desfixo todos estes anos sen que ninguén lle dixese nada. Porque non podía facer o mesmo co fútbol?

Afeito aos arxiles, coa súa característica arrogancia, non tomou en conta que o fútbol tamén é paixón, sentimento, cultura... E que Europa non é España. Pero a súa proposta ten toda a lóxica capitalista.