A moratoria do eucalipto, para que?

NESTE mes de maio comeza en Galicia a prohibición de plantar eucaliptos en novos terreos. Para uns é unha vitoria da vella loita do ecoloxismo e certos partidos políticos contra esta árbore. Para os propietarios de explotacións forestais, unha pequena traxedia, porque quedan moi mermadas as súas posibilidades para facer rendible economicamente o monte. E para a Administración autonómica? Formalmente, segundo as súas propias declaracións, estaría xustificada a moratoria pola necesidade de coñecer cunha certa seguridade a extensión dos eucaliptais grazas a un inventario forestal a punto de rematar. Pero posiblemente tamén pesou nesta decisión a presión social que estivo a sufrir o Plan Forestal de Galicia e, neste sentido, sería un xesto, unha concesión, cara a un ambientalismo cada vez máis esixente.

Pero a moratoria xa está aí e hai que tomar decisións claras e oportunas poñéndolle, en primeiro lugar, límites temporais á súa duración, xa que non se pode manter sine die esta prohibición. Só un tempo prudente, no que se poidan acadar uns obxectivos ben definidos, entre os cales non debería ser prioritario (como moitas veces se ten sinalado) o feito de determinar a extensión máxima que debería ocupar: 400.000, 500.000 ha? Un número máxico que nada nos di, porque o verdadeiro problema do eucalipto non sería CANTO senón ONDE se debería plantar. Porque non estamos a falar dunha árbore maldita que habería que afastar de nós canto antes, mais sí, dun xénero cuns rendementos prodixiosos (dos máis altos do planeta), pero que, como calquera especie de medra rápida, habería que saber tratar e manexar.

Claro que consome moita auga e nutrintes! pois senón, de onde quitaría os elementos que fan posible eses fantásticos rendementos? A cuestión estaría en saber se o medio se resentiría dun xeito irreversible, algo que se pode contestar co aval de centos de publicacións científicas que mostran como pode haber sitios máis sensibles nos que non sexa recomendable a súa plantación, mentres que en moitos outros sería posible sen un dano especial, con só algunhas medidas de control e manexo axeitado.

Tamén fálase de que baixo deles non medra nada e chegaron a chamarlles, “desertos verdes”. E unha vez máis habería que dicir que acubillan unha fauna e flora ben característica, aínda que, certamente en menor proporción que baixo outros ecosistemas forestais, polo que se lle ten acusado de destruír a súa biodiversidade. Isto sería certo se a maioría dos eucaliptais galegos se plantasen a conta do espazo ocupado polos bosques tradicionais, cuestión que estudos moi recentes viñeron a demostrar que non foi así, senón que máis ben estiveron a se espallar sobre antigos piñeirais, matos ou leiras abandonadas. Neste caso, non houbo perda de biodiversidade, senón que mesmo se puido chegar a producir unha mellora.

E que dicir do seu papel nos incendios, nos que o imaxinario popular os sitúa como os principais culpables? Sen negar as súas características pirófilas, faría miñas as conclusións dos colegas portugueses diante dos seus tráxicos lumes: que o principal problema non é tanto a especie como a falta de manexo e abandono ao que poden chegar os eucaliptais.

Remato insistindo en que esta moratoria debería de servir, sobre todo, para ORDENAR dun xeito racional e flexible o noso espazo forestal no que pode haber sitio para case todo, para os eucaliptos tamén, construíndose así un territorio no que convivirían as funcións produtivas coas conservadoras. É dicir, un espazo onde poderiamos atopar todos acougo e beleza, pero tamén uns bos rendementos en biomasa forestal.