A paisaxe e os encoros da Ribeira Sacra

OS problemas que hai pouco tivo a candidatura da Ribeira Sacra para ser considerada como Patrimonio da Humanidade puxeron de manifesto as dificultades que aínda teñen os encoros para seren considerados como elementos propios dunha paisaxe. Descoñezo os termos en que Icomos, organismo asesor da Unesco, manifestou as súas dúbidas sobre a súa integración no conxunto patrimonial, polo que non me vou referir en concreto a elas.

Pero si quero achegar unha pequena reflexión sobre a necesidade que existe de que na nosa percepción e idealización das paisaxes se acepten elementos como os encoros, que o devir histórico dunha comunidade foi incorporando á súa cultura. De tal xeito que, non só o máis tradicional e pouco alterado deba ser aceptado como paisaxe canónica, senón tamén todos aqueles elementos novos que o progreso vai incorporando ás nosas vidas e que polas súas características poden chegar a ser obxecto de afectos e valoracións paisaxistas.

En Galicia temos bos exemplos desta dinámica histórica das paisaxes na maioría dos escenarios rurais considerados como máis xenuínos, pero que certamente teñen pegadas humanas por todos os seus recantos: casaríos, valados, corredoiras, carballeiras, etc., que foron os sinais que o tempo foi deixando a partir das diferentes actividades agrarias que se sucederon. Así como tampouco se lle poderían negar calidades paisaxistas ás edificacións militares do século XVIII da ría de Ferrol, ou a pontes como a da Chanca en Lugo, construída no XIX para darlle entrada ao tan desexado ferrocarril de Madrid. Todas elas son paisaxes creadas en diferentes épocas e nas que se integran sen problema a racionalidade da obra pública e a produtividade agraria coa variedade e vitalismo da natureza.

En relación cos encoros da Ribeira Sacra, puido ser discutible no seu momento a oportunidade da súa localización nos ríos Miño e Sil polos graves problemas que xeraban o desprazamento de pobos enteiros e o asolagamento de vales e ribeiras. En calquera caso, estimamos que non semella hoxe moi sensato matinar na súa demolición como se fixo con algúns encoros en EE. UU., sobre todo diante das urxencias que temos na actualidade por dispor de enerxías limpas e renovábeis coas que facerlle fronte ao cambio climático.

Por iso cómpre, ademais de considerar a súa utilidade enerxética, valorar outros beneficios que se poden obter deles, como son as calidades estéticas e o seu aproveitamento lúdico. Do último xa se comezou a desfrutar coas actividades excursionistas e de deporte que se están a promover desde hai non moitos anos, pero agora deberíanse salientar debidamente os valores estéticos desa ampla lámina de auga creada polo seu represado que, certamente, era case imperceptible nas súas orixes como leito fluvial. Con ela nacen novos horizontes e se definen contrastes inéditos que dialogan coas impresionantes pendentes orladas de socalcos onde agroman as vellas videiras. Algo que os numerosos visitantes da zona xa recoñecen sen dificultade, pero que para os asesores da Unesco semella que se precisaría aínda dunha demostración moito máis elaborada.

En definitiva, unhas novas paisaxes, un novo chanzo desa evolución constante que están a experimentar a natureza e a cultura e na que a mirada actual se recrea e as pulsións afectivas do ser humano vense colmadas por ese xogo eterno que nace entre a convivencia da terra e da auga.