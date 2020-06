A propósito do señor Allen

“SEÑOR Allen” era o respectuoso xeito de dirixirse a el que tiña o actor Alec Baldwin durante as rodaxes, dunha maneira pouco frecuente nun mundo do show bussines, onde é habitual escenificar todo o contrario: unha confianza e unha camaradería con frecuencia impostadas.

Pero o señor Allen, Woody Allen , anda xa polos oitenta e catro anos (naceu nun barrio neoiorquino en 1935) e xa ten anos e películas dabondo para ser tratado con certa cerimonia. E resulta que despois deses moitos anos de oficio e dalgunhas peripecias vitais, tivo as ganas ou a necesidade de contar algunhas cousas nun libro: A propósito de nada (Alianza Editorial), que leva a palabra Autobiografía por subtítulo.

O primeiro que un pode e debe dicir é que o libro ten o ton lixeiro e enxeñoso que el exhibe en moitos dos diálogos e dos argumentos das súas películas. O señor Allen é un mestre da ironía, especialmente da autoironía, e doutras sortes mais arriscadas do humor, como a sátira e o sarcasmo.

O segundo que toca dicir é que, con esa lixeireza que é marca da casa, vai compoñendo un retrato de si mesmo e das suas circunstancias que non é trivial, senon que deixa transparentar aspectos mais complexos da sua vida e tamén da vida en xeral. Este é o valor mais importante desta autobiografía.

Seguramente hai dúas intencións no libro: por un lado, separar a persoa –o cidadán, o creador– do personaxe. A Woody Allen cáusalle perplexidade que a xente pense que o personaxe que vemos na pantalla –inseguro, fráxil, neurótico– sexa el dunha maneira realista. El prefire pensar que é un autor que o pasa ben traballando, que busca o control sobre a súa obra dunha maneira innegociable e que leva unha vida de clase media rotineira e laboriosa.

Para o lector é curioso comprobar como polas páxinas desfilan as súas manías e obsesións –a misantropía, a dificultade para as relacións personais, os medos irracionais– ata construir unha imaxe que inevitablemente fai lembrar no seu personaxe da ficción. Digamos que canto mais nega ser o tipo que sae nas películas, mais se parece a el.

A outra intención do libro, claro está, é dar resposta as acusacións (falsas, segundo as investigacións realizadas sobre o asunto) das que é vítima desde que se coñeceu a súa relación con Soon-Yi, a filla adoptiva de Mia Farrow.

Hai no fondo unha terrible reflexión sobre o pouco valor dos feitos nunha sociedade (e a prensa forma parte da sociedade) tomada ao asalto polo politicamente correcto: é mais proveitoso imaxinar unha escura culpabilidade no señor Allen que contar as conclusións de informes oficiais elaborados por policías, fiscais, asistentes sociais e psiquiatras.

A ventaxa de ser un misántropo é que nunca vas decepcionarte coa xente, di o señor Allen nestas páxinas. Non é unha conclusión moi optimista, pero é sólida.