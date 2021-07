A rebelión lealista

Unha precaución que cómpre observar é a consecuencia que poden ter os nosos actos. Con frecuencia, unha causa pode desatar diversos efectos e daquela teremos que calibrar se estes quedan superados polos eventuais beneficios. Máis aínda: cando se trata da decisión dun político que ostenta á máxima responsabilidade, a valoración é obrigada e se coñece aquela máxima de Baltasar Gracián que sostén que o bo é inimigo do óptimo, que a aplique.

Quen polo visto non a coñecían foron os primeiros ministros británicos David Cameron, Theresa May e o vixente Boris Jonson. O primeiro convocou o referendo para decidir se o Reino Unido continuaba na Unión Europea: proposta que foi derrotada e tivo que dimitir; á segunda tocoulle xestionar o resultado pero como non foi capaz de conseguir un acordo coa UE, tamén dimitiu; o terceiro anunciou que o Brexit sería un feito con acordo ou sen el.

En decembro de 2020 houbo documento para a saída do Reino Unido da UE: unha das cláusulas para evitar posteriores sancións económicas foi asegurar a libre circulación de mercadorías entre a illa de Irlanda e o continente, de maneira que a fronteira terrestre intrairlandesa seguiu a ser branda, de acordo cos acordos de Venres Santo de 1998. Amais, en aplicación destes, os cidadáns do Ulster poden solicitar o pasaporte irlandés-UE, sen perder o británico.

Pero tal posibilidade nunca será exercida polos protestantes, que só se recoñecen súbditos da Súa Graciosa Maxestade. Limitados, pois, a ter exclusivamente pasaporte británico, padecen amais os atrancos que supón que as mercadorías con destino á illa de Irlanda procedentes de Gran Bretaña teñan que pasar controis aduaneiros á saída deste último territorio, medida imposta por Johnson. Os produtos procedente da UE -caso de non viaxar sen trabas entre o continente e Irlanda e de aí ao Ulster- terían que pasar un dobre control: de entrada á Gran Bretaña e de acceso á illa esmeralda. Agora xa aparecen os resultados desta complicación: as importacións desde a UE caeron á metade e as procedentes de Gran Bretaña con destino a Irlanda padecen os retrasos polos controis de entrada a territorio UE.

Esta preterición dos irlandeses protestantes foi a primeira consecuencia do nacionalismo inglés que o Brexit provocou. E ben axiña manifestaron a súa desconformidade. Os mozos dos barrios lealistas de Belfast e Londonderry manifestáronse, incluso violentamente, contra o que consideran unha traizón de Londres. Unha desafección que ía dirixida tamén contra os dirixentes do DUP -a forza protestante maioritaria-, que quedaron sen apenas marxe de manobra. Nun mes dimitiron Arlene Foster e Edwin Poots do cargo de ministro principal.

Previsiblemente, os sucederá Jeffrey Donaldson, o único candidato unionista, contrario no seu día aos acordos de paz pero veterano e pragmático. Procurará superar os atrancos, aínda que sexa a costa das esixencias do Sinn Fein (entre elas, unha lei de apoio ao gaélico, aceptada por Poots, unha das causas da súa caída). Ou iso, ou convocar novas eleccións (que os republicanos poderían gañar) ou suspender o autogoberno en favor de Londres.

Neste estado de cousas, a recente visita de Joe Biden a Londres provocou a advertencia do primeiro (de ascendencia irlandesa) para que os acordos de 1998 sexan respectados xa que os controis aduaneiros interinsulares poderían vulneralos. Pero está claro que coa nova orientación soberanista de Inglaterra, os protestantes do Ulster poden seren os primeiros sacrificados. Entre outras cousas, porque -do mesmo xeito que sucede con Gales e Cornualles- co Brexit caeron as axudas comunitarias ás rexións menos favorecidas e Londres non vai compensalas.

Pero non por iso podemos esquecer as mostras sectarias dos republicanos, a escusa que puxeron os mozos unionistas para protestar: un enterro sen ningunha medida de seguridade contra o Covid19. O enterro en cuestión era o do veterano membro do IRA Bobby Storey e está accesible en youtube. A súa visualización alporiza pola continuidade da liturxia paramilitar dunha garda de honra: camisa branca e pantalóns e gravata negros, e sen máscara nin distancia. Maneiras que terán que cambiar se o Sinn Fein chega ao goberno e cando se produza a inevitable (Londres deixaría caer o Ulster) unificación irlandesa. Nos cen anos da partición, efeméride que está a pasar sen pena nin gloria.

Joaquim Ventura