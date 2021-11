A última onda da pandemia

Cando os países “desenvolvidos” de occidente daban por controlado o covid19, e prognosticaban un rápido repunte da economía, tal como se albiscou nos pasados meses, en pouco tempo non só se relantizou o crecemento senón que todo apunta a unha nova onda da pandemia. É verdade que ali onde a vacinación é moi alta os casos graves e as mortes serán moito menores, mais non se pode obviar que os contaxios terán efectos sobor a produción, máxime cando se lle suma a importancia que adquiriu a economía de escala, así como o comercio, turismo e migración internacional.

Trátase dun escenario que amosa os límites das solucións que impuxeron as potencias hexemónicas, que primaron que a vacina se distribuíse dun xeito insolidario no mundo, prolongando deste xeito a pandemia. Ate cando?... Todo dependerá do tempo que se tarde en tomar medidas para aumentar a produción, liberar as patentes, e reducir o prezo das vacinas. Hoxe a prioridade dos grandes laboratorios privados das potencias occidentais é a a obtención de lucro, así como a utilización por estas últimas das vacinas como munición para a confrontación con China e Rusia pola hexemonía mundial, xunto coa presión militar, o control das novas tecnoloxías, a moeda de reserva...

Mais, o que resulta evidente é que a extensión da pandemia, así como as desfeitas ecolóxicas e a confrontación entre potencias, entre outros efectos, reflicten o esgotamento do sistema, e sobre todo os límites da globalización neoliberal. Tendo en conta os perigos do transporte a grandes distancias, a escaseza de recursos, os conflitos, custe enerxía, saturación de portos, etc. Non se trata de que desapareza o comercio e as relacións internacionais, mais todo amosa que non queda máis remedio que primar, mesmo por parte das forzas máis neoliberais, a produción e o comercio a nivel nacional e rexional (esta última semella ser a finalidade real dos fondos europeos, para alén de dinamizar a economía, manter o emprego, e frear o cambio climático, como necesidade e escusa).

Daquela que, neste marco, importa é moito cal sexa a distribución dos fondos e iniciativas da UE por nacionalidades, por clases sociais, por sectores,... Ou sexa: como será o reaxuste? Porque, é evidente que ao final desta crise non se volverá á instantánea de antes da pandemia como se ren sucedese. As condicións que impón a UE á concesión dos fondos Next Generation non están á marxe da cuestión laboral, das pensións, do modelo económico e social, do papel de cada país.

Agora ben, así como resulta evidente que a pandemia, a desfeita ecolóxica, e a confrontación entre potencias inciden directamente na actividade económica, no emprego e no reparto da renda, tanto entre nacións como entre clases sociais, tamén as características que teña o modelo produtivo, o comercio e os servizos, a características das empresas e o comportamento das persoas, condicionan o avance ou freo desta e outras pandemias. A deforestación, a estrema mobilidade, o amoreamentos nas grandes urbes, a demografía e migración masivas, os barrios marxinais, un rural despovoado, etc. alentan os contaxios, a desfeita ecolóxica. Todos estes aspectos son interdependentes e, para avanzar nunha solución, cómpre considerar todos eles como parte do proxecto de futuro alternativo.

Non abonda coa enerxía verde, e a dixitalización, máxime cando estas están controladas polas potencias e grandes corporacións que levaron a globalización neoliberal ao abismo actual, e que poñen en perigo o futuro da humanidade. Son múltiples as sinais que amosan os límites do capitalismo (da globalización e da economía de escala), máxime cando as políticas de axuste ou expansionismo non mudan, mesmo amplían, alentando a desigualdade no reparto da riqueza e do poder. Trátase polo tanto de aplicar proxectos a curto e medio prazo alternativos de ruptura, que garantan a protección dos ecosistemas, e un mundo máis xusto, solidario, pacifico, e democrático. Todo a unha vez, os cambios parciais só manteñen un sistema senil.

