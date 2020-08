A vella España que retorna, se é que algunha vez se foi

sempre escoitara falar de cantar as corenta; unhas veces en bastos, en copas outras, menos en ouros e algunha en espadas. A partires de aquí que cada quen faga o seu malabarismo de palabras e situacións, de sensacións e figuras de dicción, que sempre han ser máis concorrentes que si tan só se tratase de cantar as vinte e arrastrar logo, facéndoo cun trunfo pequeno, pra saber ónde estaba un rei que non sempre tiña por que ser de ouros.

O que nunca eu vira, nin escoitara, era cantar as setenta. Ou as oitenta. Agora si. Foi hai uns días. Sucedeu nesta mesma semana que pasou, cando setenta ou oitenta sinaturas cantaron loas en defensa dun rei ó que un arrastre, tal que de mulillas, arrimouno á porta de chiqueros; non se sabe se pra deixalo ó pé dos cabalos ou se mesmo ós dun touro entolecido e bravo, o da actualidade máis recente.

A verdade é que esas tantas sinaturas cantan, non sei se demasiado alegremente, porque chaman a atención en demasía. Fano en máis dun sentido cando se observa a ausencia de sinaturas de xente nova e recén incorporada á vida pública. Por que non se lle tivo en conta?. Que sucedeu? Que non lles foi ofrecida a posibilidade de respaldar a completa e cabal traxectoria do ex monarca? Ou que sí se lles foi ofrecida, pero non quixeron darlla? Desapareceron os intelectuais orgánicos e con eles os embaixofirmantes e agora só contan ás vellas glorias dos gobernos centrais?

Tampouco non se observan sinaturas de xentes periféricas. Que sucede? Está ben que algúns dos que nalgún momento foron responsables da administración central do Estado, ou do Reino, como o prefiran, se solidaricen coa daquela máxima figura representativa dese Estado. Só faltaría que non o fixeran. Pero sucede que as administracións autonómicas tamén son administracións dese mesmo Estado, forman parte del, son del e que esquecelas, discriminándoas, pode dar lugar a lecturas que non favorezan, en absoluto, a unha concepción dese Estado que, precisa e curiosamente, encarna a figura dun Rei que reina, pero non goberna. O que é tanto como dicir que non é un rei, posto que non reina, senón que está de rei. Unha figura que constitúe un símbolo de unión que se ven embaixo con esa exclusión así manifestada cando son ex presidentes autonómicos tan escasamente significativos os que o subscriben.

Estaremos de regreso ó menú único? Non hai entre eles, entre tantos e tantos ex gobernantes, nunha e noutras administracións, xentes da política, inscritas nas distintas e plurais realidades españolas, que sexan defensoras da completa traxectoria dun monarca como pra se manifestar defensoras dunha monarquía que ou é que está reservada a súa participación tan só a aqueles que, moito ou pouco, según nomes e según casos, lles arrepía a existencia de linguas e sistemas culturais distintos do de expresión castelá idioma estre que, según noticias e ó parecer, non se trata dunha lingua vernácula tan española como as outras, senón a únicamente española?

Pequeno favor o que se lle está a facer á monarquía con tanto arredismo procedente dun centro máis ou menos xeográfico do país. Houbo un tempo no que o monarca saínte se postulou como rei de todos os españois, de todos, de tódalas Españas posibles, de xeito que concitou anuencias que hoxe se ofrecen impensables, menos pensables aínda con tanto abajofirmante xacobino, incapaz de entender e aceptar unha diversidade sen se sentir atacado na cerna do seu patriótico entender. Levamos así dende a chegada dos Borbóns e o Decreto de Nueva Planta. Xa vai sendo hora de retirar os Tercios de Flandes e asumir o papel que, pese a tódolos pesares, se empeña en nos transmitir a Historia. Tal respaldo, o dos abaixo asinantes e así manifestado, ven sendo un brinde ó sol.

É que nesas, hai medio século, impensables dezasete autonomías, non se apoia a executoria dunha xefatura do estado que, ese gurú serodio que exerce dende Sevilla, denomina unha república coronada? E que sucede con que aqueles que presidiron os gobernos sancionados polo monarca? Por que razón non asinan esa convocatoria? Non se lles ofreceu? Por que?

Aínda que puidera selo non se cuestiona eiquí o texto de apoio ó reinado do agora rei emérito; o que se cuestiona é outra cousa ben distinta. Concitar a anuencia de setenta e tantos ex gobernantes, espallados por diferentes partidos e distribuídos dentro destes en distintas correntes de opinión, non é tarefa sinxela senón máis ben ardua e complicada que require unha organización e unha dedicación aplicadas e serias ás que pouco máis traballo tería suposto a ampliación ó resto das institucións que se teñen sinalado máis enriba. Que se quixo evitar, que houbese algunha negativa procedente dalgunha delas? Acaso que excluíndoas quedase implícito un rexeitamento dun sistema autonómico que colaborou decisivamente ó desenvolvemento tal na totalidade do país como nunca antes se tiña visto?

Nun país no que as sentenzas xudiciais son ditadas no nome de S. M. El Rei, os dos asinantes cantantes dos setenta apoios non se poden considerar oportunos. Están no seu dereito a facelo, si. Sen embargo non parece que axuden moito ós fins que manifestan defender senón que máis ben poden acabar por deteriorar a convivencia da que outrora se manifestaron partidarios. España non é só de quen a goberna dende o seu centro xeográfico e a monarquía ou segue sendo de todos ou de novo acabaremos por romper a baralla. Reis incluídos. A vella España que retorna, se é que algunha vez se foi. Menuda cantada.