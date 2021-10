A ver si lo entiendo

SE nos informa estos días de que el Gobierno gallego pretende dirigir una parte importante de los fondos que va a recibir de Europa, para procurar la recuperación económica del país, a dar apoyos a una empresa extranjera, aunque sólo sea portuguesa, que no lo es tanto, que preparará fibra vegetal para usos textiles, como podría hacer tan bien como cualquiera otra ENCE, pero con la que no se contó para el nuevo proyecto, según se desprende de la propia información de la que les hablo, porque yo no sé si antes de acordarlo hablaron con ellos o no, pero si que no figura entre los partícipes, ni siquiera a título de invitado.

Debo decir que semejante noticia y resolución me sorprendieron sobremanera, aunque sólo sea porque me resulta difícil de entender que, teniendo el problema que tenemos con ENCE, y muy especialmente con los cientos de trabajadores que forman su plantilla y los miles de gentes del rural que obtienen unos ingresos razonables del abastecimiento de madera a la empresa, no se haya aprovechado la oportunidad para darle alguna salida al asunto, matando varios pájaros de un solo tiro, que eran salvar el empleo y dar una alternativa de viabilidad a la empresa.

Más me sorprendió la cosa todavía cuando veo que se encuentra una ubicación geográfica para la nueva empresa que deba crearse para llevar adelante este proyecto, cuando el mismo presidente de la Xunta había advertido, creo que intentando ayudar a ENCE en su problema de localización, diciendo que no había en Galicia ninguna alternativa para reubicarla.

Y aunque ahora de trata de darle ubicación a otra empresa, no a ENCE, la coincidencia del tipo de procesos productivos de ambas muestra bien a las claras que sí que había una localización alternativa, aunque no para ENCE, sino para otros, repito que extranjeros, al menos en parte.

Los fondos europeos –que, por cierto, Portugal también recibitrá–, deberían servir tanto para la promoción de proyectos nuevos como para la recuperación, ya no sólo de los que hayan sido afectados por las consecuencias de la pandemia, sino también a aquellos que ayuden a recuperar los que, por cualquiera que sea el problema que les afecte, ayuden a sostener el empleo y la orientación de nuestra producción agraria, incluyendo la forestal, con eucalipto o sin el. Y, en este caso, de ser cierta la información que se nos ofrece, no se hace eso.

Por demás, debo decirles que la empresa portuguesa que encabezará ese proyecto no completará su proceso productivo en Galicia, sino en Portugal, sin que la nación vecina aporte nada a la puesta en marcha del proyecto, o que por lo menos no se nos diga nada sobre ello en su presentación pública.

Vamos, que no lo entiendo. Si pudiese saber con más exactitud cuales son los intereses que se mueven en esto, quizá lo entendiese. Pero no lo entiendo.

Peor sería todavía que los proyectos que aporte la Xunta para el aprovechamiento de los fondos europeos de que hablamos careciesen de una orientación elemental de provecho económico y social para Galicia. En este caso, cualquier improvisación sería evidentemente dañina.