A vida que nos tocou

NON escollemos onde nascemos. A vida é coma é. Un azar extraño que depara para algúns incertezas, para outros premios, agás de dúbidas, e onde difícilmente nada é agasallado. Outros todo lles sorriu nembargantes. Cara e cruz dunha partida de xadrez onde todos dalgunha forma somos meros peóns.

Penso arestora en tanta e tanta xente, ós nosos, a nosa xentiña do campo, da mar, das serras, pensó nos avós, nos devanceiros, na vida que levaron. E mesmo a que leveu a xeración anterga a nosa. Non hai que ir moi lonxe. Vexo as aldeas, as cativas vilas, as parroquias cas casas espalladas sempre. Penso na vida que levaron os que agora rondan os oitenta e noventa anos. Dura, rexa, sagrificada. O campo non é doado. Non o era fai décadas. A laboura cotiá, as leiras, o gando, munguir e muxir, saca-las vacas ó pasto, ó monte, as noites de parto ca esperanza dun becerro que supoña beneficio, eisí un día tras outro. Inverno e verán, outono, primavera, ano tras ano, sen vacacións, sen descanso, o límite dos folgos e endexamais unha mala cara. Facianas cortidas polo vento agre da vida, do esforzo, da forza da vontade. Mirade cadanseu ás suas aldeas, as vosas, as dos país, as dos avós.

A vida que lles tocou e que non houbo oportunidade de escoller as mais das veces. Penso nesas mulleres, as nosas nais e avoas, o traballo e arreo diario, no fogar, nos eidos, no cortello, no leite, no monte, coma nais, educando, traballando no fogar tamén. Qué exempro de entrega extrema. De xenerosidade sen límites. Sagrificio infindo e sempre un sorriso, unha palabra prudente. Xeración que esmorece, paseniñamente. Hoxe ninguén quere o campo. Por muito que se dí voltar o rural. É simplesmente outra forma de retorno. Os tempos mudaron.

Galicia é patria, é nai, é señora. E tódalas mulleres desa xeración son Galicia. Foron e son nai, entrega, esforzo, traballo, ilusión e sacrificio. Non escolleron a vida que lles tocou. Só lles tocou. Muitas nin sequera perguntaron nada. Unha xeración única, de amor e compromiso.