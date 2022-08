A visita das fadas...

DE nenos coñecemos a figuras coma o Rato Pérez, os Reis Magos e Papá Noel, a súa imaxe permanece inalterable na nosa memoria por moitos anos que pasen. Cando se nos caía un dente ou estaba a piques de caer xa nos ilusionabamos coa súa inminente visita. Só de pensar que ó día seguinte Pérez nos deixaría na nosa cama unhas moedas ou algún agasallo a cambio do dente xa desaparecía a dor na boca. Non importaba ese sabor a sangue que se sentía ó perder a peza.

Con todo o agarimo do mundo tamén preparabamos a mesiña con polvoróns e turrón para os Magos, deixando auga para os camelos e as nosas zapatillas e as da familia para que soubesen ben onde deixar os agasallos a cada un. A maxia asolagábao todo. Que tempos! Logo fun medrando e calei a verdade para que os máis pequenos seguisen mantendo a ilusión. Así o fixen co meu irmán, desfrutando da súa cara de emoción cando se achegaba á árbore de Nadal e ollaba todos os paquetes. Mágoa non poder manter a crenza máis tempo e que fora un compañeiro de colexio quen lle descubrise a realidade! A apertura dos agasallos convertiuse dende nena para min en todo un ritual que se foi alongando ata o día de hoxe. Seguimos a desfrutar desas mañás coma cativos.

Para min sempre competiu cos Reis Magos a figura estadounidense de Santa Claus e hoxe vivo con máis ganas esa xornada, talvez por ser xusto ó inicio das festas. O 25 de decembro sempre comezaba cuns detalliños que para min resultaban únicos: roupa para as miñas bonecas preferidas, as Barbies. Modelos mercados e outros feitos en exclusividade para min pola miña nai. Aínda gardo eses xerséis, esas faldas, complementos ós que moitas veces a miña nai acababa de dar as últimas puntadas aquela mesma noite. Fermosas pezas que gardo con moito agarimo. A día de hoxe a mañá do día de Nadal segue a ser especial porque é cando nos entregamos a maioría dos agasallos, pensando que quedan todas as vacacións por diante.

Pero sen dúbida se recordo momentos máxicos e especiais na miña nenez á miña memoria veñen as fadas. Eu fun unha nena que tivo a sorte de contar coa visita das fadas en moitas ocasións. Eses seres máxicos deixábanme sempre uns caramelos de limón (nalgunha ocasión de laranxa) que sabían tan ben... Aínda hoxe lembro o seu sabor nada máis pensar na súa forma, eran como ‘gajos’ desas froitas que a miña nai me escondía debaixo da almofada, creando momentos máxicos e inesquecibles para min.

Recentemente volvín degustar un deses caramelos e regresei á infancia de súpeto, sentindo co sabor do limón unha punzada no corazón. Encheuno todo unha grande ledicia. Volveu a maxia. Será dese feito da nenez que vén o meu gusto por este cítrico e o amor polos seres máxicos que gardan nas súas alas de bolboreta un brillo inigualable, reflectindo as cores máis fermosas. Son seres máxicos e de fascinante beleza que me visitaban polas noites e talvez influísen nos meus soños. Como cando cría que voaba tan alto, por riba das nubes, algo que se asocia co desexo de liberdade na vida, procurando novas experiencias e horizontes. Así me sinto hoxe: libre e chea de maxia. É fermoso poder recordar unha infancia feliz e agradecer os pais que fixeran posible ese mundo para nós.