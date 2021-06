Abel y el tren

LOS populismos están en alza y se conforman con un color ideológico ajeno a los tradicionales. Tan populista es Isabel Díaz Ayuso como Abel Caballero, sustentados por dos partidos antagónicos. Tienen el mismo color las cañitas de Isabel que las luces navideñas de Abel. Mientras más cerveza más votos para ella, cuantas más bombillas led más votos para él. La irresponsabilidad de la masificación en medio de la pandemia de la COVID-19 tiene el mismo tono irresponsable.

Esa es la piel del mensaje político. Las gestiones específicas, por fortuna, aún tienen algunas diferencias donde pueden imaginarse las distintas educaciones ideológicas de ambos líderes. Díaz Ayuso ha fundado un nacional-casticismo que se parece al de Evita Perón. El aldeanismo-universal de Caballero quizás no sea capaz de desprenderse del espejo anacrónico del Lenin de nuestra juventud. A partir de ahí tenemos materia para un ensayo sobre la política de estos días.

Además, ambos buscan enemigos externos para conglomerar la opinión interna. Isabel desde España contra las otras Españas. Abel contra Compostela siguiendo el ronsel de Paco Vázquez. Desde que llegó a la alcaldía no ha cesado de arrojar dardos contra Santiago: por la capitalidad, por el aeropuerto, por las líneas low coste, por la promoción turística como símbolo de Galicia... y por el ferrocarril.

Sí, a Abel le duele que las comunicaciones del AVE con Madrid tengan que pasar por Compostela y se alegra de que los trenes no deban detenerse en la capital. Es de una puerilidad espantosa, sobre todo si tenemos en cuenta que él fue ministro de Transportes durante 1985-88 y debiera tener conocimientos suficientes sobre la capacidad vertebradora del tren y cómo rentabilizarlo. Aunque en su pasado ministerial no movió un dedo para recuperar la línea Ruta de la Plata, desde Andalucía hasta Asturias, que nos unió con el sur desde 1896 hasta 1985, sin pasar por Madrid. Una petición en la que no tuvo en cuenta la importancia del tren para que su ciudadanía y los productos vigueses llegaran a Castilla-León, Extremadura, Andalucía y al norte de África. Era otro cantar.