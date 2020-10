Abrazando árboles

EL PUENTE se pasó como un paréntesis extraño. Como un paréntesis dentro del paréntesis. Es difícil saber qué hacer. Los informativos hicieron una especie de pausa, las tertulias se detuvieron. El ruido habitual cesó un poco, y, por supuesto, lo echamos de menos. Estamos acostumbrados al estruendo de lo cotidiano, que no puede vivir sin ese gran oleaje, sin esa gran resaca. Alguien escribió que ya parece más rentable, políticamente, gestionar los desacuerdos, las tensiones, los enfrentamientos, que gestionar los acuerdos. Hay una similitud con la propia televisión en todo esto. Las discrepancias alimentan los debates, generan horas y horas de pantalla. No digo que el medio tenga la culpa, sólo digo que hay cosas que entretienen más. Nos hemos contaminado todos de este bucle extraño en el que alguien nos ha encerrado, o en el que nos encerramos nosotros mismos. El disfrute de la bronca, el morbo de los contrarios, resulta también extraño, pero ahí está.

No sé si la contaminación tiene que ver también con las redes sociales, de las que algunos dicen que son la causa (el vehículo fácil) y otros dicen que son el efecto de todo lo que nos pasa. La bondad ha empezado a estar minusvalorada, por blanda, en un tiempo en el que se valora, al parecer, lo impositivo, lo intimidatorio, o sea, la bronca de toda la vida. Ha llegado a la política, de manera más ostensible. No se vacila con el lenguaje ofensivo en muchos casos, porque no hay tregua, simplemente. Todo va tan rápido que algunos no se paran en las formas, no quieren dar imagen de blandenguería. Qué cosas. Da miedo que algunos crean que funciona mejor el miedo, la estrategia taimada, el doble lenguaje, la propaganda sin filtros, aunque pueda estar disimulada de retórica épica. Lo que se llama salir ahí sin complejos, como si la duda ofendiera, como si fuera malo titubear, como si estuviera mal vista la aceptación de la relatividad, como si hubiera que afirmar todo taxativamente, como si el que manda tuviera que demostrar su valor, o su valía, sin matices. Por supuesto, el mundo no es así. Pero muchos lo demandan: seguridad total, posiciones inamovibles, nuevos autoritarismos, tendencias maniqueas, ideas monocordes, eslóganes para alimentarnos, realidades mediáticamente diseñadas, lo que sea. Esto se ha extendido globalmente, y ahora y mucho personal medio abducido, que demanda más de ese ruido, más de esa confusión, más de ese caos. Todo es muy raro.

Para librarse, en puentes como este algunos se fueron al bosque. Hay unos hayedos preciosos. Las hayas, leo, filtran el sol de una manera especial. Sólo con preocuparse de esto estaríamos empezando a salvar el mundo. Y a salvarnos también a nosotros. No toda la limpieza de mente comienza con apagar las noticias. Jacobo Siruela decía el otro día que no tenía televisión. Los baños de bosque ya están en la literatura, y espero que sigan, mientras queden bosques. Hay gente que se abraza a los árboles, por si transmiten esa sabiduría de años circulares, por si calman el alma. Otros se conforman con pasear a su lado. En La Dos, pasaba anoche ‘Orbita Laika’, otro de esos programas maravillosos que hablan, cada vez más, de la naturaleza. Tal vez esté cambiando algo, por lo menos en las pantallas. O seré un iluso.