¿Acierta Mañueco?

POLÍTICA, Hay decisiones que las carga el diablo y, por tanto, unas salen bien y otras no tanto. A Isabel Díaz Ayuso romper con Ciudadanos le vino como anillo al dedo mientras que Juan Manuel Moreno prefiere la cautela. Pablo Iglesias jugó con fuego y acabó escaldado tras no medir bien el impacto de los ciudadanos. Cada adelanto electoral acostumbra a ser un suplicio, máxime si, como en el caso de Alfonso Fernández Mañueco, apenas te queda año y medio de mandato.

Romper el pacto con Ciudadanos en Castilla y León y convocar elecciones es un auténtico desafío a pesar de la evidencia de que el partido de Inés Arrimadas no es de fiar, como demuestran algunas de las felonías que acumula, con un matiz nada desdeñable: la víctima siempre es el PP, nunca el PSOE.

Aunque algunos se empeñan en ver la mano de Pablo Casado tras la decisión, lo cierto es que Mañueco tiene más sintonía con Alberto Núñez Feijóo y ayer el presidente gallego no dudó en respaldar el paso dado desde tres ángulos. Uno, reconociendo “el acto de valentía y generosidad” (que aprovecho para dejar caer que él ya lo conocía); dos, defendiendo el papel de un líder “en un Gobierno que no garantice la gobernabilidad y el presidente de una comunidad no puede ser un presidente de rodillas delante de un conjunto minoritario de diputados que tienen la llave de la gobernabilidad en su comunidad”; y tres, apelando a los votantes: “es una decisión correcta y responsable, que sean los ciudadanos los que repartan suerte”.

Feijóo siempre tuvo claro que no necesitaba pactar con nadie, pero Mañueco lo tiene más complicado. Y ya se sabe que las urnas, como las armas, a veces las carga el diablo. antón trabanca