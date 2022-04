“Adhara Dúo”, violín y piano en el Paraninfo da Universidade

“Adhara Dúo”, responden en su título a la constelación Canis Mayaris, lo que nos traslada a espacios siderales, poco que ver con la fantasía y sensibilidad que promete la música por sí misma, y eso es lo que tendremos en el Paraninfo da Universidade- 20´30 h- ,en un programa exclusivamente femenino, que incluye la “Romanza Op. 22”, de Clara Schumann, la “Sonata nº 2, Op. 39” de Louise Dumont Farrenc y una sorpresa por la “Sonata” compuesta por Alicia de Larrocha, a la que recordamos con afecto por algunos de los conciertos que nos ofreció en la temporada estable del Auditorio de Galicia o en la Capilla del Hostal de los RR.CC. La violinista Mariana Moita y la pianista Lara Martínez Taboada, decidieron unir su aventura artística tras coincidir en el Utrecht Conservatorium (Países Bajos), en 2021, y de pasar por las docencias de Roberto Valdés y Marta Zabaleta. Su presentación la realizaron en el Conservatorio de Aveiro, en el Círculo Musical Bairraca, por esa afinidad que las une entre Galicia y Portugal. La violinista Mariana Moita, tuvo como profesora a Ana Sofía Mota, para seguir en la Universidad de Minho, con Ilya Grubert, Eliot Lawson, y Pedro Oliveira. Fue merecedora de una beca “Erasmus”, en Bélgica que le facilitó estudiar con Wibert Aerst, asistiendo a masters en Aveiro con Roberto Valdés, que ampliará en la Fundación Gulbenkian. Colabora en el proyecto “Side by Side”, que facilita la participación en las actividades de de “Royal Concertgebouw O.”

La pianista compostelana Lara Martínez Taboada, tuvo como profesores a Miguel Vizoso Pérez e Ivan Citera. Estudió en la Universidad Alfonso X “El Sabio” de Madrid, además de recibir una beca del “HKU Utrecht Conservatory, otro paso fundamental llegará con la ampliación de estudios en “Musikene”. Marta Zabaleta, vela por su evolución desde hace un par de años. Participó en las ediciones del Curso Airas Nunes, que se viene convocando en período estival, lo que le permitió asistir a las prestigiosas docencias de Rita Wagner, András Kemenes y Claudio Martinez-Mehner. Recibió asesoramientos de Klara Wurtz, Vitaly Samoshka, Ana Guijarro y Lluís Rodríguez Silva. También está integrada en el “Trio Climacus”, desde 2016 y es dinamizadora del Instituto Cervantes de Utrecht, en esa atención a las compositoras dignas de mayor atención. Participó en giras dentro del “Eurochestries”, en Niort (Francia), una propuesta de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Politécnica de Madrid.

Sorprenderá encontrarse aunque una sonata firmada por Alicia de Larrocha, pero no dejará de ser un aliciente a mayores, la maestra que recibiría una influencia determinante de Frank Marshall, discípulo directo de Enric Granados y que asentará las raíces del pianismo español desde sus fuentes. Era su estilo la confirmación de un logrado equilibrio y una síntesis de refinamiento sonoro, una muestra del atesoramiento de un “toucher” pulcro y único y rotundo procedente de la mejor escuela francesa y que devendrá cálido en sus propias latitudes. La inteligencia y la emoción se aunaban para demostrar las virtudes de cada página musical así como la profunda recreación de la vida popular, plena de afectos, siguiendo a sus compositores favoritos. Fue la más idónea para defender la música española para teclado, evitando encasillarse en un repertorio reducido y así nos la encontramos trabajando sobre los repertorios barrocos de A.Soler, D. Scarlatti- anteriores a la asunción de las corrientes historicistas- y por supuesto, W.A. Mozart. Ya de niña había dado un concierto antes de pasar a las aulas de su querido Franck Marshall, del que sería directora de su academia con el paso de los años.

Clara Schumann con la “Romanza para violín y piano Op. 22” (Romanze für clavier und violine) , de su período en Düseldorf, que publicará Breitkopf & Hartel, en una dedicatoria a Joseph Joachim, el fiel compañero de Johannes Brahms y de su pareja Robert Schumann. Tres tiempos con sus respetivas asimilaciones de influencias cercanas: “Andante molto”, “Allegreto” y “Leidensch”. Clara trabajaría con entusiasmo en aquellas fechas de 1853, especialmente como intérprete, pero sin descuidar esas preferencias como compositora, era precisamente la última etapa creativa, en la que se encontraba residiendo en la Bilkerstrasse de Düsseldorf y que la pareja disponía de un acomodo placentero, con sus dos pianos y los hijos que le quedaban con vida. Clara dejaría escrito: Cuando puedo trabajar con regularidad, vuelvo a encontrarme en mi elemento. Me invade un sentimiento que no experimento con frecuencia, más ligero y más libre y todo se vuelve más radiante y alegre. La música ocupa un lugar muy importante en mi vida; cuando debo prescindir de ella, es como si me viera privada de rigor corporal y mental. Con obras como la que escucharemos, ella terminaría las “Variaciones sobre un tema de Robert Schumann”, ofrecida con motivo de su cumpleaños y que será un detalle de sentida entrega.

Louise Dumont Farrenc con la “Sonata nº 2, Op. 39”, virtuosa pianista y profesora, que había estudiado con Cecile Soria, de la escuela de Muzio Clementi, además de seguir las docencias de Ignaz Moscheles y Johann Nepomuk Hummel. En París, recibirá asesoramientos de Antonin Reija. En principio compondrá exclusivamente para el piano, para probar después con otros géneros como las agrupaciones para instrumentos de viento y arreglos para formaciones camerísticas. Destacan igualmente un par de oberturas y tres sinfonías, de corte ciertamente convencional. La tercera de ellas, recibirá con todo una excelente acogida en la Société des Concerts du Conservatoire, en 1849. El espacio lírico, quedó al margen de sus apetencias. Postergada hasta tiempos recientes, se la recuperará en especial por las composiciones para piano, que conseguirán sobrevivir gracias a ediciones como La llevada a cabo por Antoine François Marmontel en su monografía “Pianistes célèbres”. Recientemente, una emisión de la “BBC Radio Three”, de 2013, le dedicó uno de sus especiales programas, “Composers of the Week”.