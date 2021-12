Advertencias sobre ómicron

LA coletilla que utilizan todas las autoridades políticas cuando se trata de adoptar decisiones relacionadas con las medidas preventivas contra la pandemia es que todas están dictadas por los expertos sanitarios. Una afirmación que no ha resultado ser de todo cierta, porque en muchas ocasiones se ha hecho caso omiso de sus recomendaciones.

Si lo que dicen las autoridades sanitaria es lo que debiera hacerse, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) acaban de afirmar que ya se llega tarde para la adopción de medidas que traten de evitar la propagación de la variante ómicron del covid-19, y por el momento no parece que esas advertencias vayan a tomarse en consideración, porque se sigue insistiendo en la necesidad de apuntalar la vacunación y las medidas de protección individual.

Y en ambos asuntos comienza a flaquear la actitud de la sociedad española que ha tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de la pandemia. El proceso de vacunación con la tercera dosis no va tan rápido como debiera, quizá porque se haya cambiado el sistema de cita, quizá por cansancio pandémico, a pesar de que se conocen los efectos benéficos de la ampliación de la vacuna y de que todos los datos de ocupación hospitalaria apuntan a que quienes acaban ingresados son mayoría entre los que no están vacunados o que la incidencia ha subido en aquellas edades a las que no le había llegado la hora de las vacunas.

Casi dos años después de que el covid-19 apareciera en nuestras vidas con sus secuelas de muerte y crisis económica todavía sigue sin resolverse el dilema entre economía y salud. La tregua proporcionada por el proceso de doble vacunación se ha acabado por el menor efecto de las vacunas y por la aparición de la nueva variante que se propaga con una rapidez inusitada y que puede hacer las vacunas más ineficientes. Son motivos más que suficientes para volver a pensar en medidas restrictivas pese a las consecuencias económicas que puedan derivarse.

Pero una vez más surgen las discrepancias, apoyadas en unas decisiones judiciales contradictorias, en algunos casos incomprensibles, y nadie quiere asumir las consecuencias políticas de aplicar nuevas limitaciones. Pero si la evolución de la pandemia sigue una línea ascendente alguna medida será preciso adoptar.

Ya se puede hablar de la sexta ola que ha tenido una evolución muy rápida, menos mortal que la precedente, pero de consecuencias imprevisibles en el momento en el que la ómicron sea la variante que provoca más contagios. La celebración de las fiestas navideñas va a marcar un punto de inflexión en la evolución de la pandemia.

Aunque sea una cuestión particular, estaría bien que el PP hiciera campaña para que se extienda su decisión de suprimir las cenas de navidad. Haría un favor a la ciudadanía. Y demostraría que no es solo una decisión para contrariar a su oponente Díaz Ayuso, sino una muestra de su convencimiento de que es preciso adoptar restricciones para librarse de la pandemia.