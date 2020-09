TODOS entendemos que cuando un partido político, sea del color que sea, accede al poder, lo hace con una agenda económica, política, y social que deseará poner en marcha en cuanto las circunstancias se lo permitan. Los votantes, en democracia, habrán de aceptarlo y esperar que así sea, independientemente de que los gobernantes de turno hayan sido o no su opción en las urnas, y siempre y cuando el límite esté en el cumplimiento de la Constitución. En España los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, intentan implementar e imponer su agenda ideológica, y eso genera dos problemas.

El primero es que Podemos no fue el partido más votado por los españoles, ni siquiera el segundo, ni el tercero, sino el cuarto. Su llegada al Gobierno se fraguó mediante un pacto gestado por quienes prometieron en campaña electoral que no pactarían con la formación morada so pena de no poder dormir tranquilos. Por eso no se sabe hasta qué punto la agenda ideológica que intentan implementar representa realmente a una mayoría de la ciudadanía española, lo cual es un asunto muy grave y podría afectar a la convivencia democrática.

El segundo problema es que por muy lícitas que sean las propuestas de la agenda ideológica tanto de los socialistas, como de los comunistas y populistas (unas más democráticas y constitucionales que otras), los ciudadanos descubren que la máxima preocupación del Presidente es revisar los delitos de sedición y rebelión, y que su Vicepresidente, en vez de ocuparse de los asuntos sociales, sólo trata de derrocar la Monarquía. ¿Acaso piensan que en estos momentos esa agenda partidista urge más que resolver nuestros graves problemas sociales, sanitarios y laborales?

El ministro de Consumo, habitualmente desaparecido, cada vez que reaparece sigue con su cruzada contra las casas de juego y apuestas (hay que darle una vuelta al tema, ojo); pero opino que su cartera debería centrarse en tareas más urgentes de orden empresarial y económico. Del mismo modo, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aparenta legítimo; pero uno se pregunta si acaso el esfuerzo político y monetario destinado a tal fin no debería invertirse hoy día en políticas sanitarias y económicas. Porque, de seguir así las cosas, igual en un futuro no muy lejano habría que pensar en otra ley que haga justicia a la memoria de esos miles de fallecidos durante la pandemia que fueron desahuciados por sus gobernantes.

Puede que estos y otros ministerios estén trabajando para mejorar la situación sanitaria, social y económica de España; pero, de ser eso cierto, nos sorprende que no le comuniquen a la opinión pública sus planes y acciones de mejora, como sí están haciendo con su agenda ideológica. No decimos que no haya muchas cosas a las que atender, pero es necesario saber y querer priorizar lo importante. Y la vida, la salud, la educación y el pan de los españoles, no son poca cosa.