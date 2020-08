Agosto / 12

CONTEMPLAS agosto, mientras cae la noche, y llegas a la conclusión de que nos van demasiadas cosas mal. Sí: demasiadas. No soy pesimista, pero sucede que ahí están los titulares, las tertulias, la marcha de los acontecimientos. Lo cual nos recuerda, como dijimos el otro día, que, todo lo que es susceptible de salir mal puede salir mal y además tiene la mala costumbre de salir mal, que ya son ganas. No es frase para optimistas, desde luego. Claro que, si lo vemos todo negro en agosto, imaginen cómo será en septiembre, cuando la realidad se abra paso a manotazos sin misericordia.

Muchos creen que lo negativo se ve más en las pantallas porque lo positivo no tiene tanto tirón. En realidad, quieren decir que lo bueno no tiene tanto morbo. Sin embargo, no me creo que la gente no se fije en lo bueno. Lo que sucede es que no se cuenta bien. No es que no pasen cosas buenas, es que se habla poco de ellas. Lo bueno se narra sin suficiente energía, me parece. Se narra con la desconfianza o el escepticismo del que cree que será poco escuchado, en vista de la competencia.

Nos van mal muchas cosas cercanas y no pocas lejanas, que con los medios de hoy nos parecen también cercanas. Hay una sobredosis de negatividad en el ambiente. En poco tiempo acumulamos varias capas de decepción, unas cuantas de frustración, y todo ello mojado en el sirope de la perplejidad. Por citar algo, nos quejamos de que quizás hemos perdido popularidad en el extranjero, dadas las circunstancias, de que quizás ya no somos el ejemplo del país de la felicidad, como parece que fuimos alguna vez, pero uno no cree mucho en la alegría de los países, más allá de los tópicos, sino en la alegría de las personas. Todo parece jugar en nuestra contra en los últimos meses, por unas razones o por otras, y en el panorama global también abundan aspectos bastante deprimentes. El siglo XXI nos está dando la tarde, la verdad.

Siempre me pregunto por qué insistimos en lograr la fama y el favor mundial como país usando siempre los mismos ingredientes. ¿No convendría potenciar otras cosas a ver qué pasa? Digo yo, sólo por probar... El virus está destrozando muchas economías, y desde luego la nuestra, pero nadie parece hablar de alternativas a nuestro turismo, ahora tan dañado, con todas sus ramificaciones. Vale: tenemos un clima, unas playas y una comida que son prácticamente imbatibles, lo decimos cada día, lo tenemos superconfirmado, que sí, pero hay que tener plan B, y C, y D. Hay que diversificar. Viajo por ahí y me hablan, sobre todo, de futbolistas. ¡Todo el rato! Lo que más se ve de nosotros en el mundo en este instante son los partidos de La Liga. De tal forma que pienso que ellos son los que construyen nuestra imagen. Comprendo el auge global del fútbol, y entiendo que el deporte es gran embajador, pero, ¿no creen que tenemos algunas otras cosillas que contar?

Ahora mismo, con la sensación casi inevitable de que no estamos precisamente en el momento más alto de popularidad global, ni tampoco en uno de los momentos más felices, uno se pregunta si no sería bueno empezar a potenciar todas esas cosas de nuestra cultura, nuestro arte, nuestra ciencia, nuestra vida, que yacen dormidas, olvidadas o despreciadas. En lugar de insistir en lo de siempre, como si fuera lo único.