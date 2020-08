Agosto / 6

HAY que reducir el tiempo de exposición a la realidad, o, al menos, a la realidad expresamente construida para nosotros. Es peor que una insolación. Ya saben que mi experiencia de agosto pasa por andar desconectado, aunque dentro de un orden. No es fácil protegerse, porque hoy la realidad se filtra por cualquier parte, sobre todo en sus versiones alteradas o enfermizas. El malestar se contagia, y muchos parecen interesados en que se contagie. Reconozco, eso sí, que llevamos una racha muy mala. Casi cualquier aspecto de nuestra vida contemporánea corre el riesgo de empeorar apenas con mencionarlo, y a las pruebas me remito. Por no ir bien, no va bien ni el fútbol, que solía ser esa escapatoria fácil para algunos. Casi es mejor no mentar ningún obstáculo, ninguna dificultad, ningún mal. Porque bastará con hacerlo para que se complique todavía más, y todo ello en muy poco tiempo.

No quiero caer en aquello de que a perro flaco todo son pulgas, por no ser faltón. Pero estarán de acuerdo conmigo en que hay alguna tecla que no tocamos bien, o varias, porque la melodía no suena adecuadamente. No sé: no damos con el tono. Creo que no estamos entendiendo algo. No leemos bien las nuevas partituras. No andamos finos. De acuerdo: la orquesta mundial está igualmente desafinada, del primer violín en adelante. El desbarajuste es considerable, allá donde mires, de tal forma que parece que asistimos a una carrera por provocar, con ese toque ufano que tiene el provocador con pocas luces, o por llevar la contraria a toda costa, porque ya se sabe que hoy acordar y dudar es de cobardes. Hay mucho ego recubriendo cabezas no tan amuebladas. Se reconocen bien en aquellos que, si no aceptas sus principios como los mejores, como indiscutibles, patalean como niños.

Te paras a pensar en los siglos de civilización que llevamos encima y crees que un huracán ha arrasado de repente con todo. Hay una falsa modernidad que quiere hacer tábula rasa, queridos. Borrarlo todo, basándose en una supuesta superioridad del presente, porque nosotros lo valemos. El prestigio del conocimiento y de la razón es un asunto menor que cotiza a la baja. La inteligencia parece molestar, como esos muebles con los que te golpeas en el pasillo, porque desnuda el discurso de cartón piedra, el argumento forzado, el lenguaje alterado. Se favorece la confusión. Todos quieren tener una opinión, ese gran regalo que nos ha hecho la tecnología. Pero en tiempos de verborrea inane, quizás sea oportuno rescatar esa frase tan conocida y tan certera, la dijera Beethoven o cualquier otro: “no rompas el silencio si no es para mejorarlo”. Debería figurar en el frontispicio del edificio de este siglo.

Lo cierto es que alguien nos está haciendo peores a la fuerza. Con aviesa intención. Más propensos a las peligrosas y manipuladoras superficialidades del maniqueísmo, más proclives a creer que hay una verdad absoluta e innegociable. Entre las estrategias de huida o disimulo tengo una infalible: meterme en La Dos, ese lugar sagrado. Llegué hasta la medianoche del martes con ‘Historias de Filadelfia’, la cinta magistral (espero que aún no le haya sido retirada la grandeza) de Cukor, donde se habla del amor, del desamor, del egoísmo, de la venganza y... del periodismo. Y todo entre risas.