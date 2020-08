Agosto / 7

NOTICIA bomba. En medio de agosto, suceden cosas. Y las parrillas televisivas se animan. La realidad no quiere bajar la guardia, ni en plena canícula. Hubo un tiempo en el que lo que ocurría en agosto pasaba casi desapercibido. Era el mes ideal para dar esquinazo a la audiencia, que estaba en otra cosa. Era el mes ideal para disimular. Es posible que todos disimulásemos, que hiciéramos como que no veíamos. Agosto era otro mundo, otro universo, azules y bronceados, y las reglas habituales se tornaban más laxas, o directamente desaparecían. Nada de eso sucede ya, porque siempre hay alguien mirando. Con el viaje del rey emérito, que se fue de España, las sobremesas vibran, porque ahora se trata de reconstruir hasta el más mínimo detalle ese viaje, y, más allá de los motivos de la decisión, parece que crece, como siempre, el morbo. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál será su próximo movimiento? He visto cierto despliegue de corresponsales en las localizaciones más factibles, lo que demuestra gran dinamismo: se arma una narrativa de la suposición o la rumorología, se estudian posibilidades, se habla con los locales, se entrevista a conocidos o supuestos allegados. Una potencia informativa inusitada se despliega en pleno de mes de agosto.

La televisión pública dedicaba ayer la noche al rey emérito, con el tono esperable. Una televisión pública no puede estar ausente de los asuntos de fondo del país al que informa, por muy agosto que sea. Y allí estuvo: primero con un debate entre especialistas de diversas sensibilidades sobre el panorama que se nos presenta y luego con ese documental biográfico sobre el que fue jefe del Estado, un documental de hace unos cinco años que aún no se había estrenado. Horas antes, el programa de humor e información (sí, es compatible) de Cuatro, ‘Todo es mentira’, había abordado el tema a su manera. El aire de sátira política se combina en este espacio con la narración pura y dura de los hechos del día, y con entrevistas numerosas a personas muy diversas. Unas dan más juego que otras: y unas se despachan con más velocidad que otras. Por ejemplo, Pilar Urbano, que ha escrito mucho de la Casa Real, fue una de las invitadas y he de decir que anduvo literalmente sembrada en los bastantes minutos de los que dispuso. El programa suele apoyarse, para comentar estos temas, en Pilar Eyre o en Jaime Peñafiel, pero ayer logró que la Urbano entrase en antena, lo que no es precisamente habitual. Ya digo que la realidad puede abordarse desde diversos tonos, son muchos los estilos, y la hora del día también cuenta a la hora de hacerse con la audiencia. Urbano no se apartó del espíritu divertido del programa, pero dejó unos cuantos titulares.

Y en esas estamos. La realidad aumenta, cuando nos parecía que agosto sería una prolongación de los días duros del Covid, que rebrota aquí y allá, pero también un paréntesis, sin duda necesario. No es tiempo para paréntesis, por lo que parece. El inevitable morbo informativo de esta salida real se mezcla en las pantallas con lo que los analistas ven aún con más interés. En qué medida afecta a la estabilidad de la coalición de gobierno. Ese debate, que es político, se trasladará probablemente al otoño. Agosto no puede resistirlo todo.