Agosto afgano

HA SIDO AGOSTO el mes en que, de pronto, caímos de nuevo en el abismo de la realidad. Esas guerras olvidadas que sin saber muy bien cómo, vuelven del pasado con su halo de misterio y sorpresa. Algunos de los trece soldados norteamericanos muertos hace unos días en un atentado islamista, acababan de nacer cuando su país invadió tras los atentados de Nueva York aquél territorio. Ahora resuenan nuevamente viejos ecos de atardeceres sin que, en verdad, nunca nos haya importado absolutamente nada la suerte que corrían los afganos a manos de unos y de otros. El fracaso total de aquella invasión mal planeada y peor ejecutada, la imposibilidad de exportar democracias servibles si no se conoce e interioriza antes una cultura ajena, la soberbia de quién ni quiere escuchar ni sabe hacerlo ni menos está dispuesto han acabado en un desastre. Pero de esto y sus causas mucho se escribirá y quedará también en los anaqueles de la historia militar y político de la que fue la superpotencia única durante décadas grabado a sangre y fuego sin que, al resto del mundo, ni siquiera Rusia y China, importe algo. Son éstos los dos países junto con Irán los que tienen ahora interés y foco en la zona. Las geodinámicas del poder son caprichosas, cíclicas. Caído uno, otro ocupará su lugar sin que la suerte de los afganos mejore. Al contrario, al lado de los talibanes, las milicias del Isis-K aún apuntan un escenario más cruel.

Pero no, no voy a hablar de lo que suceda ya con este desdichado país, sino con los más de dos mil afganos que han podido ser repatriados hacia España. Soy consciente que el término no es re-patriar, pues ésta no es su patria. Les han salvado presumiblemente de una situación trágica y posiblemente de la fatalidad a muchos de ellos. La pregunta sin embargo es, ¿qué va a hacer España y su solidaridad elogiada por la presidenta de la Comisión una vez que la luz mediática sobre ellos desaparezca? Colegios, sanidad, empleo, viviendas dignas, realojamientos sobre todo de cara al invierno. Solo por poner algún ejemplo. No todos hablan español, ni inglés. No todos han podido desarrollar un oficio o una profesión. Y el día después ¿qué, cómo, cuándo, cuánto, en dónde?

España es un país de acogida temprana, pero como en otras crisis migratorias ¿cuántos definitivamente tienen una verdadera oportunidad, luchan por integrarse y tienen éxito y a qué coste? En el pasado se han acogido a cientos y cientos de subsaharianos que han naufragado o que, como en los primeros meses del gobierno Sánchez llegaron a Valencia a bordo del “Aquarius”. 629 migrantes. ¿Dónde están, qué fue de ellos? Ni una docena de ellos, tres años después han podido ser capaces de regularizar o legalizar su situación. Así de claro. Así de simple. Más allá de la soflama y la alharaca de gobiernos y medios. Hoy no son noticia ni noticiable. Les prometieron que en seis meses todos tendrían permiso de residencia. Hoy la culpa siempre a lo mismo, las trabas o los océanos de la administración. Después del Aquarius llegó el Open Arms, pero no se le dio permiso y por segunda vez el Aquarius y tampoco.

Me temo que a esos más de dos mil afganos serán muy pocos los que tengan suerte. Si es que en verdad la han tenido la primera vez al llegar a España.