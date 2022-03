SERÍA poético, si no fuera terrible. En Mariúpol beben agua de nieve, porque no queda otra. El invierno ha traído temperaturas bajas, más de lo normal, pero también nieve que se puede beber y comer. Donde antes fluía la vida, ahora brota el infierno. Una niña murió de sed bajo los escombros.

Que los diputados ingleses aplaudan largamente a Zelenski desde Westminster me parece bien, es lo decente, ya lo hizo Bruselas: se reconoce el arrojo de un político entre ruinas y bajo el fuego, su resistencia casi imposible, que recuerda a otros líderes en otros momentos de la historia. Pero el propio Zelenski sabe que, ovaciones aparte, hay que fijarse en el horror a ras de suelo. Las imágenes nos lo traen cada día, no podemos decir que no lo vemos: el horror casi se puede tocar. Así que aflojen esas visas, queridos. Aunque las visas jamás deberían ser necesarias para personas que huyen de un conflicto. La política sin generosidad, sin humanismo, no es política. Sin altura de miras, la política es un asunto vulgar.

A última hora, Biden renunció al gas y al petróleo ruso. Boris Johnson dijo que acompañaría la medida a finales del año. Europa lo tiene complicado. La crisis es humanitaria, tiene que ver con la muerte, el éxodo, la barbarie que convierte a seres humanos en náufragos desorientados, desposeídos de lo que les pertenece en apenas unos días, a veces, también, desposeídos de la vida. No cabe crueldad mayor. Pero en occidente todo está virando hacia el lado económico, porque a la pandemia se le suma ahora el temor a la pobreza, y no sólo energética (esa ya está en marcha): se avecinan tiempos muy duros, nos dicen, que podrían ser aún más duros si la guerra se complica.

Una guerra lo trastorna todo. Sin el impacto físico de las bombas, está esa otra onda expansiva que, en un mundo global, se multiplica. Si una mariposa mueve el mundo, si provoca terremotos, imagínense un manotazo de este calibre. Leo que se está reconfigurando el mundo, pero no pensábamos que lo haría a hostia limpia. Me temo que sobrevaloramos nuestro estado civilizatorio. No sólo vuelve el mono, como decíamos el otro día, sino que se extiende una especie de revancha contra la cultura y el conocimiento, y ahí han bebido y comido los populismos simplistas. La política de catecismo y doctrina termina cayendo en el dogmatismo, la manipulación y el autoritarismo. Las épicas y los mitos nublan demasiadas mentes. Pero la gente no vive de viejos heroísmos, ni del tremolar de las banderas, sino del trabajo de sus manos, del pan que come y del agua que bebe. Aunque sea el agua de la nieve.

La guerra no es nueva, pero la creíamos enterrada. Las imágenes de los que huyen, y de los que mueren, chocan con nuestras realidades pulcras, aunque dolientes, por la crisis que ya cabalga. Toda la información cercana parece que sobra ante el gigantismo del horror que viene de Ucrania. Los analistas hablan de la tormenta perfecta: guerra y escasez energética. El colapso climático podría poner la puntilla.

Las pequeñas historias (enormes, en realidad) valen más que cualquier poema épico. El mundo se retuerce con la herida sangrante, pero de pronto se teme más a la economía que a la propia guerra. Más al petróleo que a las bombas. Más a la luz que a esta oscuridad que nos ahoga. Como en Joyce, la nieve cae lánguidamente en todo el universo. Como en Kiev, como en Mariúpol, cae sobre los vivos y sobre los muertos.