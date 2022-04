VOLVÍ a la idea de la novela de Isaac Rosa, Lugar seguro (Seix Barral), en la que un pícaro vendo búnkeres low cost, si tal cosa existe. Es desternillante, pero trágica. Vender seguridad está de moda, porque es lo propio de este tiempo de incertidumbre. Sabemos, claro, que la seguridad total no existe, pero es propio, sobre todo de las sociedades occidentales y del Primer Mundo, insistir en lo predecible, asegurar que todo ocurrirá como estaba previsto, como mandan los cánones, o como Dios manda. Luego la realidad se encarga de desmentirlo una y otra vez. Pero nos aferramos a la idea imposible de la seguridad total, aunque vivamos en la inseguridad total.

Este personaje de Isaac Rosa, Segismundo García, es un pícaro al uso, un representante contemporáneo de una de las ramas más fructíferas de la literatura española y también de la europea. Ya vimos, estamos viendo, que la pandemia (otra gran siembra de inseguridad), dio lugar a picarescas varias en el terreno económico, y las guerras son un terreno abonado para el engaño (también, desde luego, para la ayuda y la solidaridad), pero Isaac Rosa juega con otra idea: la de encontrar un tesoro familiar que debe hallarse en algún lugar, naturalmente un lugar seguro. El tal Segismundo, ya lo hemos dicho, vende búnkeres de pacotilla, búnkeres en el trastero y así, fáciles de acoplar en una urbanización que ya no se conforma con la piscina comunitaria. Ahora mola el búnker. Pero no sólo quiere dar seguridad (falsa, claro) a los demás, prometerles un futuro (falso, claro), sino que busca apasionadamente el suyo propio, en forma de una seguridad económica definitiva.

Esta es la sociedad actual. La búsqueda de seguridades, el tesoro y el búnker. Y la posibilidad de ofrecer seguridades averiadas a los otros. El miedo es uno de los motores fundamentales de la Historia. El miedo se instala

en el cerebro, pero tiene que ver con ese paisaje ceniciento de cascotes que nos devuelve cada día la invasión de Ucrania. El miedo necesita una constatación, se refuerza con las imágenes, y el miedo es finalmente lo que siembra la guerra, además de la muerte. La sensación más dañina posible para el Primer Mundo: el anuncio de que la seguridad soñada no existe, pero, aún así, haremos lo imposible por alcanzarla. Compraremos hasta la última esquina de seguridad. Compraremos hasta el último búnker.

Todo esto confirma nuestra fragilidad, es decir, la fragilidad de la libertad, la amenaza constante que sufre, pero en realidad el miedo anida ya en el pensamiento. Me pregunto si hemos pensado cómo defendernos de la propaganda, cómo no ser alcanzados por el bombardeo de las ideas que pretenden derrotar a las democracias. Ayer leí un reportaje en Actualidad Económica en el que se explicaba con gran detalle cómo la oferta de refugios y búnkeres se ha disparado. Es la idea de Isaac Rosa, o, mejor, la de Segismundo García, pero no low cost. Incluso de lujo. Un apocalipsis de lujo parece algo absurdo, pero quizás no lo sea tanto. Si hemos llegado hasta aquí, si la preocupación por vivir bajo tierra (pero con comodidades) ya es un hecho innegable, entonces el miedo está a punto de derrotarnos. Salvo que sólo sea una moda más, un capricho, una bodega: ojalá.