Al otro lado del arcoíris

SÓLO para los que estén viviendo un duelo...

“Cuenta la leyenda nórdica que el Arcoíris es el puente que utilizaban la Valkirias para llevar al cielo en sus caballos alados las almas de los guerreros que morían con honor en la batalla...”

El 1 de septiembre es desde hace tres años, tres años ya... el peor día de mi vida. Y a la vez un día profundo, luminoso, trascendente, lleno de fuerza, de sentido, de paz interior y de sabiduría. Hace tres años en mi familia, perdimos a uno de los miembros más pequeños de nuestra tribu, mi sobrino Eric con 18 años. Solo los que han pasado la experiencia de perder a alguien muy joven, saben a que se enfrenta una familia cuando eso sucede.

No es que la pérdida de cualquier otro ser querido no sea una gran tragedia, que siempre lo es, sino que adquiere una dimensión diferente cuando quien se va rompe el curso lógico de la naturaleza en la que son los mayores los que se deberían ir antes. Se que aunque sea de una forma teórica, y me alegro de que así sea para la mayoría, me entendéis. Yo perdí a mis abuelos, después a mi padre, bastante joven, y fueron momentos durísimos como es fácil de comprender que así fuera, pero la partida de alguien más joven que tú, que está empezando a vivir, y a quien te podías imaginar presente en todos los momentos el resto de tu vida, incluso en tu propio entierro, deja una brecha, una herida irreparable en el pensamiento, en el corazón y en el alma para toda tu existencia. Es así y no merece la pena tratar de esconderse porque no hay dimensión en la que hacerlo.

Creo honestamente que los duelos tienen que ser un proceso en el que podamos transitar el camino que separa las preguntas de ¿Por qué? y ¿Para qué? Mientras estamos en la primera no somos capaces de separar el dolor del sufrimiento. Están fundidos. Y debemos entender que nuestro principal trabajo es separarlos comprendiendo la diferencia y posibilitando así nuestro crecimiento personal y espiritual, sabiendo que esa es la gran lección que tenemos que aprender de la pérdida. El dolor es nuestro, está en nuestro corazón, y ahí va seguir hasta que nosotros mismos crucemos al otro lado del Arcoiris. Es un dolor que proviene del amor y que es incluso directamente proporcional a lo que la persona que se ha ido significó en nuestra vida. Por eso digo que al dolor hay que abrazarlo, fundirse en él, no rechazarlo ni tratar de esconderlo... y poco a poco se irá transformado en el amor más puro que puede existir.

Por el contrario, el sufrimiento es un dragón al que hay que vencer. Está en nuestra mente, no es nuestro, ni es la persona que se fue. Es un constructo de nuestro ego que no soporta que nada ni nadie nos sea arrebatado. Debe y puede ser derrotado aunque lleva tiempo y no es fácil, porque el ego nos hace sentir mal cuando somos capaces de apartar ese sufrimiento de la mente, cuando somos capaces de arrinconarlo aunque sea por periodos pequeños de tiempo. Pero creedme, por favor creedme, el sufrimiento no es amor, ni forma parte de su naturaleza, ni de su esencia. Y podemos y debemos vencerlo, porque es en ese momento cuando de verdad se puede continuar con la vida y empezamos a crecer y evolucionar espiritualmente. Y porque es ahí cuando podemos conectar de verdad con la persona que se fue desde el único sitio en que eso es posible. Desde el amor! Y es entonces cuando empezamos también a ser capaces de comprender “el para qué”... de aprender y poder crear cosas positivas para nuestra vida y para la de los demás desde la lección que con su partida, nos ha querido sin duda dejar, quién se marchó antes.

Yo sé que mi sobrino Eric nos grita desde el otro lado a toda la familia que aprovechemos la vida, que seamos felices, que seamos mejores personas y que repartamos todo el amor que íbamos a verter en él, con el resto del mundo. Así deberíamos ser capaces de ser más conscientes de la gran aventura que es vivir, de comprender cómo nos afectamos los unos a los otros, de ser más solidarios, más bondadosos, de cultivar la compasión... En definitiva ser una huella viviente indeleble de ese ser amado que sin duda nos cuida y nos envía su energía y su amor desde ese lugar donde está y en el que se desvelan todos los misterios que aquí se nos hace imposible desentrañar.

La Madre Teresa le dijo al cantautor Facundo Cabral, cuando se enteró que este acababa de perder en un accidente de avión a su esposa y a su hija: “Facundo, ¿qué vas a hacer ahora con todo el amor que te sobra...?”. Tal era el conocimiento que Madre Teresa tenía sobre el amor. Ella sabía que un amor creado y no expandido solo puede dañarnos física, psicológica, emocional y espiritualmente. Y con esa frase que le dijo a Facundo, le salvó literalmente y lo devolvió a la vida desde ese pozo oscuro al que todos caemos cuando sufrimos una pérdida. Facundo se marchó un tiempo a India a ayudarla con los más pobres y desheredados de la Tierra. No podemos quedarnos con el amor que teníamos para dar a quién se ha ido, porque ese amor no es nuestro, era de y para quien se fue. Nosotros solo éramos los depositarios.

Honremos a nuestros seres queridos haciendo que ellos se sientan orgullosos de nuestro paso por el mundo, para que cuando nos toque partir de él, lo hagamos vacíos de amor. Con todo su amor repartido!

Toda nuestra tribu te honra, Eric, y todos los que compartimos este artículo honramos a todos los que como tú ya han cruzado al otro lado del Arcoiris.