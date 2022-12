¿Al suelo que vienen los nuestros?

¿A quién pretenden debilitar Arrimadas y Abascal con su petición de moción de censura? Con el argumento de las modificaciones penales en los delitos de sedición y de malversación, los líderes de Ciudadanos y Vox reclaman al PP que lidere una moción de censura contra Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que no tiene ninguna posibilidad de lograr el respaldo de la mayoría del Congreso. Y sí Feijóo no gana –cosa imposible debido a la sólidas alianzas con las que cuenta el Gobierno de coalición–, quien saldrá reforzado es el socialista y quien saldrá derrotado es el popular. Aunque a lo mejor eso quieren...

¿Puede exigir el Gobierno si no paga? Dice un viejo proverbio que quien paga manda. Sin embargo, el Gobierno central parece que no cumple con la parte fundamental del trato. Así lo denuncia la responsable de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que instó a Transportes a confirmar si continuarán las bonificaciones en los billetes de autobús, denunciando que las implantadas el 1 de septiembre “las está financiando íntegramente la Xunta”. El Ministerio, dijo, no trasladó “ni un solo euro” a la administración autonómica para este fin que. Y después desde Moncloa se quejarán de que hay confrontación.

¿Cuándo dejarán de hacer falta los despliegues policiales en los partidos de fútbol? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.