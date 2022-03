Alberto, cálmate

OYE, que parece que no quiero hacer más que darte consejos, pero comprenderás que, habiendo venido lo que ha venido, por lo menos aquí en Galicia, estás justito en el medio de la foto. ¿A quién prestarle más atención? Mira sino lo que pasa en el propio Parlamento de Galicia, en donde no se habla de otra cosa que no sean tus peripecias. Que sí, que no. De nada más.

Pero, además de lo sobrevenido, también puedo recordarte, aunque no creo que lo hayas olvidado, que tu de recién llegado nada. Oye, repito, que contando desde que Fraga te metió en el Gobierno autonómico, por dejar ya todo lo de fuera en otro sitio, ya llevas más de quince años en la parte frontal de la política. A mí, para decir esto, ya me bastaría con contar sólo los que fuiste el jefe de la oposición y, luego, del Gobierno, y con eso van los tres lustros, ni más ni menos.

Es mucho tiempo, ¿no? Tanto al menos como para no tener que consentirte novatadas, pijadas de principiante, vamos. Y pijadas que parecen de principiante están siendo tus recientes ocurrencias de vario tipo, como las fiscales, con las que supongo que pretendes empezar a marcarle terreno a Sánchez, no para que la gente se fije en él sino para que se fije en ti, que es razonable que lo intentes porque así es como se hacen ahora las cosas en la política. Pero eso, siendo razonable o no, requiere cierta inteligencia.

Mira: en estos próximos tiempos, la gente ya va a fijarse en ti, aunque no te esfuerces mucho por llamar la atención. Basta con el sitio que ocupas. Y, créeme, a mucha pero mucha gente en España, lo que más le interesa es saber si el nuevo presidente del PP le muestra confianza, que es como un amasado alimentario de bien hacer, si, una mezcla de sabiduría y sentido común. Con más calma que agitación, porque, precisamente entre los vuestros, agitación ya hay bastante, aunque no siempre, hasta ahora, se sepa para qué.

En la política española, fuera de filigranas, hay básicamente dos bandos: el de los que ayudan y el de los que no. Cada uno con sus propuestas y diferencias, claro, faltaría más, pero con utilidad. Y esto de la utilidad no es cosa que tengas tú y no los demás, ni al revés, sino de que todos intentéis mostrarlo con lealtad, incluso o principalmente recíproca. En eso consiste la política madura. Lo otro es mera agitación. Sólo dolor de cabeza.

Así que, estimado Alberto, calma y buena letra, escribiendo sin cometer más faltas. Yo puedo votar a uno, pero exijo poder respetaros a todos. En eso creo que consiste el espíritu democrático. Y puedo exigírtelo a ti tanto como al otro.