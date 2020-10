Alcoa, a negociación que naceu morta

Aprobouse na Comisión de Industria e Comercio do Congreso unha emenda transaccional que contaba co apoio inicial do BNG, PSOE e PP, e que fora presentada polo deputado do partido nacionalista Nestor Rego. Na proposta instase ao Governo central a tomar axiña as medidas necesarias para garantir a a actividade industrial e o emprego da fábrica de Alcoa en San Cibrao. Deste xeito daríaselle unha resposta acaida á presentación dun ERE por parte da dirección da empresa, que afecta a 524 empregos da sección de aluminio (e outros tantos nas auxiliares).

Os despedimentos anunciados por Alcoa desbotan calquera saída para a fábrica e o emprego directo e indirecto. Demostrouse que a multinacional xa tiña decidido invernar esta parte da actividade (xa que mantén a produción de alumina) e despedir ao persoal. Seica para recuperar beneficios, responsabilizando da decisión o alto prezo da electricidade e a dura competencia internacional. Os múltiples atrancos para vender a unha empresa británica a parte do grupo que se quere pechar, adicada á produción de aluminio primario, deixaban en evidencia que a dirección axe como un monopolio. Ademais a compradora estaba disposta a adquirir o conxunto da factoría, e utilizar enerxía renovábel na empresa.

Ademais de deslocalizar a produción todo indica que Alcoa quere evitar a entrada de competidores na elaboración de aluminio primario, e invernar as cubas por se fose necesario nalgún momento multiplicar a produción. Non comen nen deixan comer. Lembremos que Alcoa é o maior produtor de aluminio dos Estados Unidos e unha das tres grandes empresas do sector no mundo.

No último mes confirmouse que as negociacións foron máis unha escenificación para vender na opinión internacional, onde o grupo ten enormes intereses, que unha actitude dialogante e de preocupación social, da que Alcoa careceu en todo o proceso. Agora ben, mesmo sabendo que a práctica indicaba que a empresa estaba pechada á venda, por parte das forzas que defenden o futuro da comarca e o emprego non podían desbotar unha saída dialogada, xa que sería validar a posta en escena de Alcoa, e ademais debían intentar forzar a negociación. Daquela que ao mesmo tempo se realizasen mobilizacións acotío, e se mantivese a presión polos sindicatos e partidos políticos de esquerda, así como as declaracións da Xunta e do Ministerio.

En resumo esta foi unha negociación que naceu morta, que no entraba nos planos da empresa, xa que esta tiña unha folla de ruta decidida. Trasladar parte da produción ao exterior, e invernar as cubas, obviando as consecuencias sociais na comarca. Polo tanto tamén está limitado o tempo para lle dar unha solución (moi condicionado ao apagado das cubas). En poucas palabras é o momento de ver até onde os compromisos do Governo central e da Xunta son firmes. Forzando a venda, ou nacionalizando a empresa. É verdade que impugnación do ERE gaña tempo, preme a Alcoa, porén non soluciona o problema.

A UE non se opón ás nacionalizacións, polo que non se pode usar como escusa. Alcoa é a única fábrica que produce no Estado español alumina e aluminio primario, un material básico na construción e industria. Tamén é un argumento de peso, tal como piden os operarios/as da empresa, para que se nacionalice todo o grupo, xa que constitúe un conxunto, non facelo mantería a dependencia de Alcoa da parte da empresa nacionalizada. Tratase dunha industria fundamental para a economía e o emprego. Ao que cómpre engadir que este peche coincide co das centrais térmicas de Endesa e Meirama, coa mínima carga de traballo nos estaleiros de Navantia, etc. Unha situación critica para a industria galega. A reconstrución debe apostar pola economía verde, pola dixitalización, polos servizos fundamentais, porén tamén por aquelas actividades que teñen gran capacidade tractora, como a de alumina-aluminio, e a industria en xeral.

