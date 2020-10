“Alén”, de Eduardo Soutullo, “X Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA”, por la “RFG”

Concierto de la “RFG” con su titular Paul Daniel en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, y la invitación a la sesión “Conversando con...19´45”, con el propio director, para un concierto en el que tendremos como especial reclamo “Alén”, de Eduardo Soutullo, obra ganadora del “X Premio de Composición AEOS-BBVA”, completando programa con dos obras de J.Sibelius- “Pelleas y Melisande Op. 46” y el poema sinfónico “Finlandia”, para completar con las suites de “Peer Gynt”, de Edvard Grieg, la “Op. 46”, y una selección de la “Op. 55”. Eduardo Soutullo se añade a la lista de galardonados con uno de los premios de mayor envergadura del país, del que ya se beneficiaron recientemente Marcos Fernández Barreiro- “Nocturno Sinfónico”-,Jesús Torres-“”Tres pinturas velazqueñas”-; Fernando Buide del Real- “Fragmentos de Satiricón” o Javier Santacreu, por “De la belleza inacabada”. El jurado estuvo presidido por Andrés Lacasa Nikirov, vicepresidente de la “AEOS”; Baldur Brönimann, director de la Orquesta de la Casa de Música do Porto y Presidente del Jurado; Juan Pujol, adjunto al director de la Fundación BBVA” y María de Miguel, notaria.

“Alén”, que se añade a otras obras de Soutullo, como “But in vain..”, “Jobs and gates at dawn (and others uchronias)”, encargo de la “Fundación Autor AEOS” y “Overture (From and unfinished opera)”, fue seleccionada entre otras 54 aspirantes y la confirmación del premio le fue comunicada mientras estaba en Roma, como compositor Residente de la Real Academia de España, preparando otra obra de la que tendremos noticia. Larga es la trayectoria del músico, con estudios en la Universidad Complutense y que entre otras propuestas, cuenta con su ópera “Romance de lobos”, basada en la obra homónima de Valle-Inclán o la aportación para un corto del cineasta Lars von Trier. Entre otras consideraciones de prestigio, destaca en “VII Composition Competion New Note”, el “Red Note Musical Festival Composition Competition USA (Illinois)”; el “Lutoslawski de Varsovia” o el “Int. Prokofiev de San Petersburgo”.

Para el autor, ”Alén” es un homenaje a un monumento megalítico que se halla en Galicia, A Porta do Alén, que a la luz de la tradición y el imaginario ancestral, está perdida en la oscuridad de la memoria, en un lugar que había que atravesar para acceder a una dimensión desconocida, legado de culturas compartidas por pueblos distantes. Al traducir esa traslación a un posible mundo sonoro, el compositor fue indagando dentro de un proceso bastante libre, que le permitió acercarse a técnicas de creación sobre las que ha indagado en estos últimos años, aspecto de pudimos constatar en trabajos como los citados. Para Baldur Brönimann, lo que más le impresionó de “Alén”, es la manera en cómo trata el sonido en sí mismo, al indagar en ese espacio imaginario. Las sutiles sonoridades que a veces están entre el ruido y la nota, utiliza técnicas extendidas, microtonos y aspectos similares.

Jan Sibelius, en ciertos aspectos, ha sufrido un exceso de apropiación retórica que a la postre, le sitúa como complemento sonoro de los bosques sombríos, los inóspitos espacios nevados, lo yermo y lo aparentemente puro y elemental a la que él mismo no fue ajeno, que defendía especialmente su sinfonismo como ajeno a cualquier programatismo, sin basa literaria alguna. Para nada se hablará de un compositor-literato, ya que su obra toma relevancia donde terminan las palabras y en lo relativo a la utilización del folklore, existía el posible falseamiento de los importantes temas, procedían de melodías populares. No aparecen elementos de importancia como el cromatismo, en ninguna de sus formas ni un especial interés por el fenómeno de la emancipación de la disonancia. “Finlandia Op. 26” uno de los grandes poemas sinfónicos, típicos de sus dominios a la altura de “En Saga” o “El cisne de Tuonela”, es obra que impregna la receptividad del oyente desde los primeros compases, y que conoció su estreno en noviembre de 1899, lógicamente en Helsinki, para tenerla muy a mano. En cierto modo, provenía de algunos preludios para una serie de cuadros de talante histórico, siendo el sexto de ellos el que definitivamente puso las directrices para la pieza, destinada a un acto de postín como la Exposición Universal de París. Dos partes conjuntamente: el “Andante sostenuto”, de perceptible solemnidad a la que sigue el“Allegro moderato”, en una plenitud de fanfarrias.

“Pelleas y Melisande Op. 46”, un arraigo con el medio escénico, inevitable tentación si se tiene en cuenta que nacería como un compromiso para el drama de Maeterlick, bastará con que recordemos la ópera de Claude Debussy, y que en esta oportunidad estaría destinada al Teatro Sueco, e Helsinki, para darse a conocer en la primavera de 1905. De la misma, el autor extraerá una suite en nueve números, partiendo de “A las puertas del castillo” hasta ”La muerte de Melisenda”, que desemboca en un meditativo “pianíssimo”. La época no dejará de insistir entre los resultados observables entre la obra de Sibelius y el drama escénico simbolista de Claude Debussy, empeñado en distanciarse, para su propio beneficio de los excesos apabullantes d las tradiciones wagnerianas y aledaños. Queda todavía, otra aportación con la firma de Gabriel Fauré o la de Arnold Schönberg, una indiscutible tentación en diversos frentes.

Edvard Grieg con sus dos suites para orquesta sobre el “Peer Gynt”, de Henrik Ibsen, obra aparentemente circunstancial, en lo que daría en llamarse trabajo alimenticio. Para la posteridad, nada más ajeno de la realidad, ya que terminará convirtiéndose en uno de sus trabajos más divulgados. Una cascada de números que fluyen con naturalidad, ajenos a los condicionantes de la obra escénica, comenzando por “La mañana” de la primera de las suites, hasta entregarnos a la segunda suite, que a la cuatro pezas originales, se añadirá “La danza de las hijas del rey de las montañas”. Piezas no muy extensas pero plenas de colorido en el tratamiento de los recursos orquestales, y de las que la posteridad, se permitió desafortunados y libérrimos usos.