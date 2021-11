Alerta por la nueva variante de preocupación

LA Dra. Angelique Coetzee (presidenta de lña Asociación Médica de Sudáfricana sido la primera en dar la voz de alarma de una nueva variante del SARS-Cov-2 (de preocupación según la Organización Mundial de la Salud: ÓMNICRON/B.1.1.529), surgida en Sudáfrica, muy diferente a las que han circulado hasta ahora, todo parece indicar que presenta un mayor riesgo de infección, ya se han confirmado casos en Hong Kong, Botsuana, Israel, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, República Checa, Italia, Dinamarca, Australia, Francia, Austria, etc.

Cabe destacar su enorme capacidad de mutación –su peligro se debe a 32 mutaciones en la proteína Spike–, que puede influir en el comportamiento del virus al extenderse rápidamente (en menos de dos semanas domina todas las infecciones en Sudáfrica, asegura el Prof. Tulio de Oliveira, virólogo y director del Centro de Innovación y Respuesta a Epidemias en Sudáfrica). La proteína S es la llave que utiliza el virus para abrir las células humanas y adueñarse de ellas (la parte del virus que hace el primer contacto con las células humanas en esta nueva variante tiene 10 mutaciones, mientras que la delta tenía 2). Esta variante tiene nuevas llaves con más mutaciones para ver cuál de ellas entra mejor en la cerradura (célula).

En el ámbito científico, la mayor preocupación está en conocer si esta nueva variante tiene una mayor transmisibilidad y si es capaz de evitar parte del sistema inmunológico; en un par de semanas tendremos la respuesta, de momento hay que tener mucha cautela y estar alerta.

Lo más preocupante de esta variante, además de ser más contagiosa que las anteriores, es que pueda eludir a las vacunas actuales (en cuyo caso, habría que obtener vacunas que puedan neutralizarla, el proceso sería mucho más rápido; si bien esperemos que las vacunas actuales sigan siendo eficaces ante esta nueva variante).

Es preciso adoptar medidas de control para minimizar la penetración de esta variante y monitorear su presencia; evitar la entrada de dicha variante no es una tarea nada fácil teniendo en cuenta la movilidad existente (la UE ha suspendido los vuelos con la región del sur de África), si bien se puede colar por cualquier sitio, de ahí que hay que estar muy vigilantes con los nuevos casos, secuenciando si está presente o no para identificar y aislar a los afectados con esta variante y evitar su propagación. Mientras no logremos controlar la transmisión y que las vacunas lleguen a todo el mundo, no estaremos a salvo de que sigan surgiendo nuevas variantes.

En España, el principal reservorio del coronavirus está en personas no vacunadas y en los niños <12 años. También está influyendo el descenso de la inmunidad humoral en las personas que se vacunaron hace 6 meses y que supone que la protección que aportan las vacunas vaya disminuyendo. La franja de 40 a 49 años coincide con la convivencia de padres con hijos menores de 12 años, que están sin vacunar, se infectan en la escuela y contagian a sus padres (aunque estén vacunados, la vacunas no son esterilizantes).

Hay que vacunar a todo el mundo (más de 50 países no tienen un 10% de vacunados, de ahí que el virus siga evolucionando). Es imprescindible reforzar las medidas de protección: uso de mascarilla, distancia social, ventilación en interiores, y las medidas de salud pública: rastreo, diagnóstico precoz, aislamiento de positivos y control de brotes.

Esta variante surge en un mal momento, en los próximos días lo previsible es que se detecte en España, coincidirá con la sexta ola en curva ascendente, las navidades a la vuelta de la esquina, en pleno invierno, con el riesgo que conlleva todo ello; de ahí la necesidad de mantener la guardia en alto, vacunar a los 4 millones de españoles que faltan y a los niños de 5 a 11 años al ser una franja de edad con una incidencia muy alta y un riesgo de propagación enorme a los mayores con los que conviven, además de administrar la dosis de refuerzo a los >60 años.

España, con una IA a los 14 días de 172, creciendo en todas las comunidades autónomas (Navarra/500; País Vasco/388; Galicia/172, etc.). Hay que contener la transmisión en esta sexta ola, ya que con la nueva variante ómicron, la situación puede complicarse y mucho.