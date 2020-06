Algo bueno habrá

HAY muchas cosas con las que engañamos a la realidad, sobre todo cuando la realidad no nos gusta. Me parece legítimo. No hay por qué tragarse todo lo que nos pasa y además sufrir por ello. Digo sufrir por ello porque la mayoría de las noticias, creo no estar descubriendo nada con esto, suelen serlo por su carácter negativo. A los informativos me remito. Siempre me pareció muy osado el telediario de La Dos, ya saben, pionero en el lenguaje de la calma y la belleza. Y me acuerdo mucho de los días de Mara Torres (también de alguna entrevista con ella, por alguna de sus novelas, siempre tan llena de un entusiasmo sensato), cuando nos contaba lo que sucedía en el mundo, y nos parecía ajeno de pronto a toda tensión y a todo mal.

Claro que ya sabemos que pasan muchas cosas negativas. La tendencia a contar algo amable, un salvamento in extremis, el viaje feliz de una ballena, un avance científico, cosas así, a veces provoca la sensación de que en esos informativos uno se agarra a un clavo ardiendo. Y te parece que lo bueno se nos presenta en realidad como una anécdota. ¿Por qué lo bueno nos parece anecdótico? Es para preocuparse. Tanto como decir: contemos el mundo, con todos sus males, y luego afanémonos en buscar un par de anécdotas que nos alegren la noche, que consigan que no perdamos del todo la esperanza.

Pienso que estamos presos de lo malo como componente fundamental de la actualidad. Ante tanta negatividad, lo bueno debería brillar con luz propia, pero, muy al contrario, seguimos profundizando en el lado negativo. Es raro el día en el que uno no termina de ver los informativos con la sensación de que, simplemente, no tenemos remedio. Pero volvemos de inmediato a la realidad, a ese tipo de realidad: se diría que es una auténtica sobredosis. ¿Estamos enganchados?

Me pregunto si la percepción que tenemos del mundo no tiene que ver también con la forma en la que nos lo cuentan. El lenguaje construye la realidad. Si el lenguaje es duro, o se mueve en esos parámetros habituales de la tensión y la bronca, lo lógico es que los aspectos positivos pasen desapercibidos. Lo cierto es que no hay una narrativa suficiente de los asuntos que nos hacen felices y sí mucha, muchísima, de lo que nos incomoda y a veces nos enfrenta. No se trata de dar una imagen falsa de la realidad. Se trata de enfatizar lo que a menudo pasa a segundo plano, tan sólo porque no se aprecia como algo noticiable. Estamos acostumbrados a los apocalípticos, que son legión, y también a sembrar el miedo, esa herramienta tan grave y poderosa, pero creo que deberíamos desengancharnos de la tensión que sólo pretende mantenernos ocupados. Y quizás, asustados. Nuestra labor es exigir que no se convierta nuestra vida en un catálogo de urgencias y de sinsabores. Últimamente, parece que es lo único que tenemos.

Menos mal que la pandemia ha devuelto el prestigio, tan merecido, a algunas profesiones y algunas actividades que a menudo apenas aparecen en los informativos (bueno, más allá de unos segundos). En este mundo al revés, la labor de científicos e investigadores, de artistas o de filósofos, casi nunca recibe más atención que, precisamente, la de una anécdota amable. ¿Qué tal si empezamos a dar importancia a algunas cosas que son muy importantes?