CONMUEVE la perplejidad progresista ante los abrumadores resultados madrileños, pero este asombro depresivo proviene en parte de un narcisismo cuyas gafas ahumadas impiden ver lo que es obvio. No solo en Madrid, la gente está harta, muy cansada y queriendo volver a vivir. A pesar de la fácil repetición del tema del coronavirus en los medios, la población ha acabado sintiendo muchas otras pandemias: las restricciones a la vida y a la libertad de movimientos, el paro, el aburrimiento y la tristeza, la ruina económica...

Los bares no son en España solo “pan y circo”, que ya no es poco, sino también uno de los escenarios antropológicos donde se organiza la vida común, afectiva y económica. Si no hay terrazas, ni bares ni cafeterías, la gente tampoco toma un taxi, no va tan fácilmente de compras, no se divierte y discute de deporte y política, no hace negocios ni emprende muchas iniciativas. Tampoco, por supuesto, se desahoga después del trabajo, a la salida de un estrés laboral que esta bendita sociedad de mileuristas ha llevado hasta niveles de paroxismo.

En medio de este panorama los progresistas se ha centrado en ser la policía del COVID, sumándole a eso la corrección de los temas minoritarios en boga. El signo común de la nueva izquierda es cierto engreimiento elitista, una vanidad propia de privilegiados urbanos que desprecian todo cuanto sea feo, tosco, inculto, poligonero, conservador o popular. Fijémonos en la evolución de los líderes de izquierda en este país, incluso sin salir del PSOE. De Alfonso Guerra, Tierno Galván, Leguina, Bono y Pérez Rubalcaba, con las enormes diferencias patentes entre ellos, median abismos hasta Zapatero y Sánchez. No solo había en los primeros una fuerte visión del Estado, ausente en los segundos, sino también otro nivel de formación humanista y política muy distinto.

Ante todo, con sus mil errores, había en la anterior generación una sensibilidad hacia lo popular que para nada se encuentra en esta última. Los actuales líderes socialistas giran obsesivamente en torno a la agenda previa y selectiva de temas punteros que, para ocultar su incapacidad en lo común, deben avalar el sello de calidad de su corrección progresista. Ocultando su impotencia ante los retos clásicos de un Estado, nuestra última izquierda ha encontrado en lo minoritario, y en una revisión vengativa del pasado, la forma de tapar su incapacidad ante el envite de una nación moderna que quiera ser algo más que una reserva turística.

Lo mismo entre Anguita e Iglesias. En el primero, y en Carrillo, había un profundo compromiso moral y político con la elementalidad de las necesidades populares. En el segundo, poco más que sectarismo universitario adornado de rencor. En este punto se puede decir que la disolución de los antiguos comunistas en Podemos, disolución que no se hizo sin trampas y coacciones, es una parte significativa de la actual banalidad nacional.