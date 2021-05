FORMADA en la universidad, en el confort de barrios privilegiados o en la consistencia cuasi religiosa de la ideología (que también es otro barrio privilegiado), nuestra actual izquierda ha encontrado en la pureza de sangre de su empoderamiento, que en realidad no tiene principios, la única forma de justificar su marchamo progresista, despegado hace mucho tiempo de la inculta y sucia realidad. Como se ha dicho, Sánchez “ni siente ni padece”, jamás se sale de un pulcro guión prescrito. Nadie se lo imagina llorando ante ningún cadáver. Y la gente, que no es tonta, acaba notándolo. Tanto o más que los errores de este Gobierno en la gestión (palabra odiosa donde las haya) de la pandemia, ha pesado su manifiesta insensibilidad de casta.

No es la inmensa mayoría de la población la que se ha vuelto imbécil o se ha visto empujada a votar, no se sabe por qué misterioso hechizo, “en contra de sus intereses”. Por el contrario, las terrazas madrileñas están llenas de gente de izquierda que aprovechó hasta la hora límite la liberalidad de Ayuso mientras, en un ejercicio descomunal de hipocresía, la tachaba de irresponsable. La verdad, Ayuso no parece una radical. Poco que ver con Trump, por poner un ejemplo. Simplemente, y esto desarma a nuestro progresismo clónico, permanece pegada a un vulgar (de vulgo) sentido común. Es esto a lo que ella llama “liberalismo”. Probablemente no se pueda negar que ha cometido graves atropellos en el campo de lo público. Pero su gancho popular indica algo más, otra cosa, aunque no sea solo mérito de ella.

La nueva soberbia de la izquierda digital ha despreciado en masa el aplomo popular de su empatía, la inteligencia de su básica coherencia. Obrando así, los progres, que con frecuencia tampoco soportan libros críticos como La trampa de la diversidad o Feria, le han servido el triunfo en bandeja.

Hay una España vacía, vergonzosamente abandonada. Sin solución de continuidad, hay también una España llena, sobre todo de sí misma. Llena, además de rotondas, con la inflación de los temas de género, con una preocupación por el heteropatriarcado que es importada de una elite globalista que vive muy lejos del “hambre y la esperanza” (Zambrano) de los pueblos.

Sin ir más lejos, si más del sesenta por ciento de los jóvenes varones de la Comunidad de Madrid han votado al PP o a Vox, eso debe tener algo que ver con la presión que ellos sienten de una furia “feminista” que a veces parece sacada de una novela de Orwell. ¿O nos atreveremos defender que de repente, como en Andalucía, la gente se ha vuelto fascista?