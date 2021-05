Algunos errores de izquierda que ayudaron a Ayuso (III)

REGALANDO continuamente argumentos a sus rivales políticos, Pablo Iglesias ha sido una parte clave del resultado madrileño. Y no tanto por los magros resultados de su partido, como por su papel de símbolo contaminante. Hasta el moderado Gabilondo, intuyendo el desastre socialista, le ha tendido puentes. Iglesias se queja, en parte con razón, de haber sido objeto de una campaña de acoso sin precedentes. Pero él mismo ha crecido en la escuela del acoso, la agresión y el desprecio.

Antes y después de los escraches en torno a su chalé en Galapagar, Iglesias protagonizó múltiples iniciativas agresivas. Sin remontarnos más atrás en la hemeroteca, recuerden solamente aquella maravillosa rueda de prensa, inmediata a su primera victoria electoral, donde llega a insultar, con una altanería monárquica, al mismo partido con el que decía querer pactar. Si Iglesias se ha convertido en el chivo expiatorio de esta nación cainita, y no Mónica García, ha sido porque él, martirizando a medio mundo, facilitó a fondo la labor de su propio martirio. Se ha ganado incluso odios entre los suyos.

Y hay que recordar que ya antes, e incitados por él, hubo otros chivos expiatorios. Es tristemente ejemplar el caso de Rita Barberá. Ya sabemos que no era perfecta, pero fue acosada y derribada (incluso los suyos la abandonaron) hasta ser empujada a la muerte. Busquen en alguna esquina escondida el repaso que dos semanas antes de su fin le dedica Dani Mateo en el programa de Wyoming. Con una crueldad que recuerda a una ejecución sumaria, asistiremos a unos minutos que ya hacen presagiar su muerte. Esta nación está metida en un guerracivilismo (palabra que no existe en casi ningún idioma) que no tiene comparación con casi nada. Cierta izquierda exquisita tiene algo de responsabilidad en ello. No puede uno quejarse de “crispación” si antes, aunque sea con trajes y sonrisas impecables, se ha sembrado tanto odio.

Para terminar. Esta última izquierda se empeña en olvidar uno de los temas cruciales que ha dado una proyección nacional a las elecciones madrileñas. Se trata de la cuestión de la unidad del Estado: para no ofender, mejor no pronunciar la palabra “España”. Con sus muchos defectos, Guerra y González, Carrillo y Anguita, tenían el Estado español en la cabeza. El ninguneo al que le ha sometido la ambición de poder de Sánchez, después (hay que decirlo) de que el PP de Aznar y Rajoy le preparase ampliamente el terreno, ha sido otra baza que la izquierda le ha regalado a una mujer que no siente ninguna vergüenza de ser española. Ella, como millones de sus compatriotas, no está dispuesta a que esta vieja realidad común sea también deconstruida.

Es de imaginar ahora la sonrisa despectiva del progresista medio ante estos argumentos elementales, que apenas tienen ideología política y que son compatibles con otra izquierda. Con una izquierda fuerte, socialdemócrata o no, pero libre de la inercia mediática del sistema. No obstante, esa probable sonrisa solo anunciaría la magnitud de las derrotas que vienen. Si la izquierda se empeña en dilapidar su patrimonio popular y nacional, alguien tendrá que hacerse cargo del legado que ella ya no recuerda.

Lo más gracioso de la situación, y esto difícilmente será reconocido por ninguna de las partes, es que Ayuso ha triunfado usando a su manera una apuesta por la vitalidad y el optimismo, por el arrojo de vivir, que durante mucho tiempo fue una enseña de la izquierda. Es más bien deprimente que sus herederos, en este progresismo de diseño que quiere gobernarnos, se limiten a encerrarse en un discurso autista. En otras palabras, que oculten su traición a las urgencias populares con la repetición obsesiva de mantras de moda, sumados después a una memoria justiciera y partidista del pasado.