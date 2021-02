Álvaro Rodríguez Fominaya: “Pauline Oliveros. Conferencia sonora”, en el “CGAC”

Una actividad divulgativa dedicada a la figura de la compositora norteamericana Pauline Oliveros, y que pudo seguirse en el “CGAC”, a cargo del profesor Álvaro Rodríguez Fominaya, quien ejerce la dirección del Centro de Creación de Arte Contemporánea “C3A”, de Córdoba, tras una larga experiencia en el Centro Atlántico de Arte Moderno, de Las Palmas, en el Solomon R.Guggenheim Museum neoyorquino y en el “Para-Site”, de Hong-Kong. Compleja la figura de Pauline Oliveros, fundadora del San Francisco Tape Music Center, en los sesenta y directora del Mills College, la University of California, la de San Diego (UCSD), el Oberlin Conservatory of Music y el Ins. Politécnico de Rensselaer. Se formó en la Houston University con Willard A. Palmer, obteniendo el “BFA” en composición, en la “State University of Saint Francisco”, tras seguir la escuela de Robert Erickson, quien fue su mentor durante seis años. Allí entró en contacto con Terry Riley, Stuart Dempsey y Loren Rush. En la (UCSD), había entrado en contacto con el físico Lester Ingber, con el que colaboraría en las atenciones aplicadas a la escucha de la música, que será determinante.

En ese centro y a partir de 1973, profundizará en las materias que marcarán su evolución. Con Stuart Dempster y Panaoitis, creará el “Deep Listestin Band”, como parte de la “Fundación Pauline Oliveros” (1985), bajo el programa “Escucha Profunda”, que supondrá una serie de retiros por distintos países, bajo el reclamo de la experiencia vivida después de una serie de grabaciones realizadas en situaciones nada comunes, que permitirán acuñar el título de ”Escucha profunda”, basada en la improvisación, la música electrónica, la meditación, estímulos propicios y particulares ritos. En 2005, el grupo tomará nuevo nombre “Deep Listeninig Institut, Ltd”, especializado en las grabaciones en espacios resonantes o reverberantes, como cuevas, catedrales y espacios parecidos. Colaboraron con el centro de iluminación que dirigía Tom Hahn.

Oliveros fue becada en 1994 por la “Fundación para las Artes Contemporáneas”, y enseñó en el Inst. Politécnico Rensselaer, de la Mills University”. Es autora de importantes publicaciones dedicadas a estos espacios: “Initiation Dream, Software for Sounding the Margins: Collected Writtings”, “A Composer´s Sound Practice” o “Sound Undbound: Sampling Digital Music and Culture”. Recibió el “John Cage Prix”, de la “Foudation for Contemporary Arts”, en 2012; el “Resounding Vision” de “Nameless Sound y en 2009, el “Williams Schumann”, de la “School of Arts” de la “Columbia University”. Su obra “Deep Listenig Room”, fue presentada en la Bienal de Whitney, en 2014. Incluso en el medio de los videojuegos, sus trabajos fueron elegidos poe “NaisannceE”, en Francia. También estuvo en la ”Avatar Orchestra Metaverse”, en la que tienen cabida compositores y otros artistas en las cercanías de la realidad virtual “Second Life”.

El capítulo de su catálogo, ofrece trabajos como “Sound Patters”, para coro mixto (1961); premiado por la “Gaudeamus Int. Composers Award”; “Extender Voices”; “The Sluts and Goddesses Video Workshop. Or How to Be a Sex Goddess in 101 Easy Stepes (1992); “Teather of Substitution” (1975- ?), una composicion para Annie Sprinkle o “Sonic Meditations”. Será Robert P. Morgan, quien nos aproxime a esta obra, encuadrándola en el apartado de las músicas ambientales, entre las que figuran Alvin Lucier- “Hartford Memory Space”, en la que daba instrucciones a los participantes para que saliesen a un entorno determinado, grabando situaciones sonoras para recuperarlas posteriormente en otro contexto-; también Max Neuhaus, quien colocaría instalaciones sonoras en varios lugares que generalmente no se asociaban con la música. Enfoque similar es el de Oliveros, aunque le da menos importancia al ambiente externo y más a las interacciones en grupo, especialmente interpretadas dentro del contexto de la liberación de la mujer. Su “Sonic Meditations”, destinada a la utilización de un grupo durante un largo período de tiempo, consiste en una serie de construcciones verbales dedicadas a la elevación e igualación del principio femenino respecto al principio masculino.

La música y el mundo externo, que pasa por Luigi Nono, figura clave con “Circles”, para voz, arpa y dos percusionistas, sobre textos de E,E.Cummings o ”Sequenza III”, en la que el cantante debe producir sonidos apirando, jadeando, marcando el ritmo con la boca, sosteniendo una mano delante de la boca mientras canta y otros recursos sorprendentes. John Cage, con “Aria”, para voz solista, en la que utiliza un amplio espectro de tipos vocales dentro de un contexto esencialmente indeterminado (la partitura consiste en un grupo de palabras aisladas y frases en cuatro idiomas distintos unidas formando una secuencia sin significado y presentadas junto a una serie de líneas que tratan de sugerir los contornos melódicos generales. Estas líneas están dibujadas en diferentes colores, diez en total).

El grupo que conforman las variedades de escritura vocal, dan cabida a Pauline Oliveros, con obras como “Patrones sonoros”, para coro dividido en cuatro partes y sin acompañamiento instrumental. Una serie de diferentes tipos de sonidos de percusión como el ruido que hace la boca al marcar el ritmo, los chasquidos con los labios, golpes ligeros con los dedos en medio de la boca, glissandos, etc...se combinan con notas ocasionalmente definidas melódicamente (especificadas solo mediante un registro general), en una textura diferenciada y rítmicamente activa, produciendo un efecto musical de una variedad considerable. En sus años de juventud, Pauline Oliveros, se había hecho con una grabadora, con la que realizaría sus primeras obras y sus proyectos que se revelarán en un futuro inmediato, constatables en las aventuras del “San Francisco Tape Music Center”, centro que posteriormente se trasladaría al Mills College, del que sería su primera directora.